بیش از 150 یتیم در دامغان حامی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران دامغانی با اشاره به اینکه 155 یتیم در دامغان حامی دارند، اظهار داشت: یکهزار و 620 حامی از این تعداد یتیم در شهرستان دامغان حمایت می کنند.

وی تصریح کرد: سال گذشته یک میلیارد و 941 میلیون و 333 هزار و 548 ریال خیرین شهرستان دامغان به ایتام کمک مالی کردند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان اضافه کرد: در این شهرستان دوهزار و 752 نفر مددجو تحت حمایت این نهاد قرار دارند که شامل یکهزار و 474 خانوار است.

وی خاطر نشان ساخت: از این تعداد افراد یکهزار و 865 نفر در قالب طرح مددجویی، 887 نفر در قالب طرح شهید رجایی و 298 نفر دیگر به صورت موردی تحت پوشش قرار دارند.

قوسی یادآور شد: سال گذشته 17 میلیارد و 617 میلیون و 270 هزار و 434 ریال به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان کمک مالی پرداخت شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان افزود: از این میزان کمک پرداختی به مددجویان 5 میلیارد و 940 میلیون و 971 هزار ریال به مددجویان طرح مددجویی و طرح شهید رجایی و مابقی از محل اعتبارات وجوهات امانی پرداخت شده است.

قوسی از تحت حمایت بودن 121 نفر خانواده زندانی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این تعداد خانواده جزیی از طرح مددجویی بوده که در طول سال از خدمات امداد بهره مند می شوند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان تصریح کرد: 420 نفر دانش آموز و 230 نفر دانشجو تحت حمایت این نهاد در شهرستان دامغان قرار دارند.

وی اضافه کرد: سال گذشته 668 میلیون و 740 هزار و 68 ریال به این تعداد دانش آموز و دانشجو تحت حمایت هزینه خدمات فرهنگی و آموزشی پرداخت شده است.

قوسی از اجرای خودکفایی و اشتغال از سوی این نهاد خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته 560 طرح در قالب طرح خودکفایی و اشتغال در این شهرستان اجرا شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته به این تعداد طرح 26 میلیارد و 510 میلیون ریال تسهیلات از محل طرح حضرت زینب و سایر تبصره های قانون بودجه پرداخت شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان افزود: 892 خانوار در این شهرستان تحت پوشش طرح های خودکفایی قرار دارند.

وی اظهار داشت: همچنین 51 طرح جدید در قالب طرح خودکفایی و اشتغال در این شهرستان از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

قوسی اضافه کرد: به 51 طرح جدید ارائه و تصویب شده یک میلیارد و 642 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت شد.

وی گفت: 149 مورد تعمیر، بازسازی و تکمیل و توسعه مسکن مددجویان با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 815 میلیون و 26 هزار و 967 ریال از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دامغان در سال گذشته پرداخت شد.