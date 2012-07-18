کارگاه تخصصی کارگردانی انیمیشن در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه دو روزه تعدادی از آثار انیمیشن هنرمندان لرستانی به نمایش درآمد و آثار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

همچنین در این کارگاه پس از بررسی نقاط قوت و ضعف آثار انیمیشن، مباحث آموزشی توسط کارشناسان و اساتید ارائه شد.

مهیار صادقی مدیر آموزش و پژوهش حوزه هنری لرستان ارتقا سطح کیفی تولیدات انیمیشن هنرمندان و آشنایی بیشتر آنان با دانش روز در این رشته هنری را از اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.

در پایان این کارگاه داشتن پیشینه تجسمی بیشتر و عدم آشنایی با مباحث سینمایی از مهمترین ضعفهای تولیدات انیشمین هنرمندان مطرح شد.

به گفته مسئولان آموزش و پژوهش حوزه هنری لرستان قرار است کارگاههای آموزشی در رشته انیمیشن به صورت مستمر برگزار شود.

این کارگاه آموزشی با همکاری واحد انیمیشن حوزه هنری برگزار شد و حدود 20نفر از هنرمندان این رشته در آن شرکت داشتند.