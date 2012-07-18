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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۲

کارگاه تخصصی کارگردانی انیمیشن در خرم آباد برگزار شد

کارگاه تخصصی کارگردانی انیمیشن در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: از سوی آموزش و پژوهش حوزه هنری لرستان و با حضور استاد سید حسن سلطانی کارگاه تخصصی کارگردانی انیمیشن در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه دو روزه تعدادی از آثار انیمیشن هنرمندان لرستانی به نمایش درآمد و آثار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

همچنین در این کارگاه پس از بررسی نقاط قوت و ضعف آثار انیمیشن، مباحث آموزشی توسط کارشناسان و اساتید ارائه شد.

مهیار صادقی مدیر آموزش و پژوهش حوزه هنری لرستان ارتقا سطح کیفی تولیدات انیمیشن هنرمندان و آشنایی بیشتر آنان با دانش روز در این رشته هنری را از اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد.

در پایان این کارگاه داشتن پیشینه تجسمی بیشتر و عدم آشنایی با مباحث سینمایی از مهمترین ضعفهای تولیدات انیشمین هنرمندان مطرح شد.

به گفته مسئولان آموزش و پژوهش حوزه هنری لرستان قرار است کارگاههای آموزشی در رشته انیمیشن به صورت مستمر برگزار شود.

این کارگاه آموزشی با همکاری واحد انیمیشن حوزه هنری برگزار شد و حدود 20نفر از هنرمندان این رشته در آن شرکت داشتند.

کد مطلب 1653710

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