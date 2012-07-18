قطر 11 برابر ایران از دریا گاز برداشت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم لطفی بعد از ظهر چهارشنبه در اولین سمینار بهینه سازی و صرفه حویی مصرف انرژی در ساخت و سازهای شهری که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، در خصوص فرآیند تهیه گاز، اظهار داشت: برای بدست آوردن گاز طبیعی باید 105 کیلومتر به سمت دریا پیش روی کنیم که شیب گازها به سمت قطر است و آنها 11 برابر ایران برداشت گاز می کنند و امروزه تبدیل و انتقال گاز بسیار هزینه بر است.

وی با بیان اینکه مقام چهارم ذخایر نفتی و در ذخایر ذغال سنگ مقام ششم را در دنیا داریم، اضافه کرد: در حال حاضر رتبه دوازدهم مصرف انرژی در دنیا را داریم و همچنین با 33 میلیارد متر مکعب گاز دومین منابع گاز را در جهان داریم که روسیه و قطر ذخایر گاز دارند.

20 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که همچون آژدها انرژی کشور را می بلعد

مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان کشور گفت: 20 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که همچون آژدها انرژی کشور را می بلعد.

وی ادامه داد: در تهران برخی از شهرداری ها بر رعایت نکات و اصول ایمنی ساخت و ساز تاکید داشتند و برخی شهردارها پروانه پایان کار نمی دادند ولی اینکار بر اساس علایق شهردارها انجام شد و برخی ها تاکید نداشتند.



وی افزود: در تمام کشورها دولتها در این راستا و کاهش مصرف انرژی کمک فراوانی کردند بنابراین شهرداری، دولت، سازندگان و مهندسین در این راستا باید همکاری داشته باشند.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران افزود: در مصرف گاز طبیعی با 153 میلیارد متر مکعب مصرف رتبه سوم را در جهان داریم و از اتحادیه اروپا که متشکل از 27 کشور است مصرف گاز ما بیشتر است.



مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان کشور تاکید کرد: ما باید صرفه جویی کنیم و در این راستا عزم ملی باید داشته باشیم.



عمده اتلاف انرژی در پوسته خارجی ساختمان ها است



وی گفت: عمده اتلاف انرژی در پوسته خارجی ساختمان ها است که 41 درصد مصرف انرژی را ساختمان به خود اختصاص می دهد و فکر می کنیم فقط با نصب پنجره دو جداره پرت انرژی را کاهش داده ایم.



مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان کشور ادامه داد: 127 متر مکعب گاز برای تولید یک تن آجر مصرف می شود در صورتی که در جهان این رقم 58 متر مکعب گاز است و برای تولید آهک 164 متر مکعب گاز در ایران ولی در جهان 95 متر مکعب گاز مصرف می شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران افزود: 21 سال است که مبحث 19 در ساخت و ساز اجرایی و تصویب شده است ولی خیلی کند در این راستا حرکت کرده ایم.