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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۰

مقبلی خواستار شد:

دسترسی آسان و بدون واسطه مردم پاکدشت به مایحتاج عمومی

دسترسی آسان و بدون واسطه مردم پاکدشت به مایحتاج عمومی

پاکدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان پاکدشت از مسئولان و اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان خواست تا زمینه دسترسی آسان و بدون واسطه مردم به مایحتاج عمومی را فراهم آورند.

قربانعلی مقبلی در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پاکدشت که عصر چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد، گفت: امروز ساماندهی بازار مصرف یکی از مهمترین وظایفی است که همه ارگانها و مسئولان باید به آن پرداخته و به ایجاد آرامش در آن توجه کنند.

وی افزود: مسئولان نظام جمهوری اسلامی به عنوان خدمتگزار مردم باید بازار را باید به گونه ای مدیریت و تنظیم کنند که هیچ فشاری به مردم وارد نشود.

فرماندار شهرستان پاکدشت اضافه کرد: با شروع ماه مبارک رمضان، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی می تواند التهابات کاذب موجود در بازار را کاهش داده و آرامش را در آن حاکم کند.

وی تأکید کرد: برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب در خصوص بالا بردن غیرقانونی قیمتها ضروری است که با اجرای طرح های تشدید بازرسی و نظارتهای مستمر از انبارها و مراکز عرضه کالا و خدمات، از بروز تخلفات و گرانیهای بی قاعده جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 1653720

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