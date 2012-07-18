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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۸

حسینی:

یک هزارو 428 واحد مسکونی در ملایر آماده بهره برداری است

یک هزارو 428 واحد مسکونی در ملایر آماده بهره برداری است

ملایر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار ملایر گفت: یک هزارو 428 واحد مسکونی در ملایر آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسینی عصر چهارشنبه در شورای مسکن شهرستان ملایر با بیان اینکه یکی از اولویت‌های شهرستان ملایر در سال گذشته و امسال ساخت مسکن بوده، گفت: در حال حاضر یک هزار و428 واحد مسکن در ملایر آماده بهره‌برداری است.

وی گفت: از این تعداد 897 واحد مربوط به مسکن روستایی و 459 واحد مسکن شهر ملایر و72واحد مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر است.

حسینی وضعیت مسکن درشهرستان ملایر را مطلوب دانست و گفت: طرح تفصیلی شهرستان ملایر نیز به شهرداری ابلاغ شده و اگر این طرح به خوبی اجرا شود بسیاری از مشکلات کنونی در زمینه مسکن شهرستان رفع خواهد شد.

وی عنوان داشت: در حال حاضر در بخش تفاهم نامه های سه جانبه، تعاونی های 19 گانه، خودمالکین و شهرهای زیر 25 هزارنفر، برای هشت هزار و 31 واحد مسکونی قرارداد ساخت منعقد شده که از این تعداد برای هشت هزار و9 واحد پروانه صادر شده است.

کد مطلب 1653728

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