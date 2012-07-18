تصویب 9 میلیارد تومان اعتبار برای فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری عصر چهار شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فیروزکوه با حضور نصرالله ابراهیمی معاون توسعه منابع انسانی استا نداری تهران ، قائمی نماینده وزارت کشور در شورای برنامه ریز ی و توسعه انسانی و معاون بودجه اداره کل برنامه ریزی وزارت کشور و رؤسای ادارات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، افزود: به برکت نظام اسلامی، برای فعلیت دادن به این ظرفیتها اقدامات زیادی به صورت زیرساختی صورت گرفته است.

احداث 50 کیلومتر بزرگراه ، دو برابر شدن آسفالت روستاها

وی شاخص ترین فعالیتها در سال جاری را احداث 50 کیلومتر بزرگراه، دو برابر شدن آسفالت روستاها و گاز رسانی به روستاها عنوان کرد و افزود: امیدواریم کمبودهایی که در شهرستان وجود دارد با همدلی و همراهی مسئولان شهرستان و استان مرتفع شود.

وی بیان داشت: فلسفه کارگروه شورای اداری، تبیین سیاستهای دولت، مقام معظم رهبری، ایجاد هماهنگی بین ادارات و طرح موضوع در شهرستان است.

افشار نادری اظهار داشت: با توجه به اینکه این شهرستان با اقلیم آب وهوایی سرد در بیشتر ماه های سال مواجه است و با توجه به اینکه امسال 9 ملیارد تومان مصوبه پروژه های شهرستانی داریم که در این فرمانداری تصویب شده، در انجام بسیاری از پروژه ها محدودیت زمانی داریم.

وی از ادارات خواست تا سعی کنند در این چند ماه پروژه هایشان را تکمیل و به بهره برداری برسانند.