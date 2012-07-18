چهار هزار و451 هکتار از اراضی ملایر استعدادیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر حسن خیریانپور عصر چهارشنبه در شانزدهمین کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملایر افزود: یک هزار و136 هکتار دیگر از این اراضی قابل واگذاری است.

وی با بیان اینکه تاکنون 262 هکتار به طور قطع به متقاضیان واگذار شده، گفت: با تصویب یک هزارو136 هکتار دیگر این میزان به یک هزار و 398هکتار می رسد.

فرماندار ملایر اظهار داشت: در 15جلسه‌ تشکیل شده برای توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ملایر 262 طرح با اشتغال زایی برای 800 نفر به تصویب رسیده که برای این میزان طرح بیش از 350 میلیارد ریال سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان ملایر در تولید ماهی در استان همدان رتبه دوم و در بهره‌برداری از آب‌های چاه و قنوات برای پرورش ماهی رتبه برتر را دارد، گفت: ملایر دارای 43 مزرعه پرورش ماهی،900حلقه چاه برقی و 666 رشته قنات است که با این ظرفیت‌ها می‌توان در پرورش ماهی و توسعه کشاورزی سرمایه‌گذاری بالاتری صورت گیرد.

وی گفت: وجود استخر پرورش ماهی خاویار در بخش سامن با داشتن 900 قطعه ماهی خاویار در استان برای نخستین بار نشان از توسعه و ظرفیت بالای ملایر در پرورش ماهی دارد.

مدیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی ملایر نیز از ثبت نام دو هزار و 824 نفر در سامانه این اداره خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و827 نفر ساماندهی شده‌اند.

مرتضی سلطان محمدی افزود: وضعیت مابقی افراد نیز در حال بررسی است.