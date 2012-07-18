ایران پیشنهادات جدید فرهنگی و هنری در اجلاس سران "نم" ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز چهارشنبه در مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی علمی جنبش عدم تعهد با بیان اینکه امیدواریم میزبانی ایران در شانزدهمین اجلاس بین المللی جنبش عدم تعهد نقطه عطفی در تاریخ این جنبش بوجود بیاورد گفت: باید از ظرفیت اعضای جنبش عدم تعهد در تحولات جهانی استفاده کرد.

حسینی با اشاره به حضور فعال ایران در جنبش عدم تعهد گفت: امروز اصول مترقی جنبش عدم تعهد می تواند برای ما مفید باشد و اگر در سطح جهانی مورد توجه قرار بگیرد قطعا مثمر ثمر خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین حمایت از فعالیت های هسته ای ایران ، مخالفت با نژاد پرستی ، حمایت از اجرای قطعنامه 598 و محکومیت شدید انهدام هواپیمای مسافربری در خلیج فارس را از نکات مثبت جنبش عدم تعهد ذکر کرد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی غیر متعهد است گفت: ایران به معنای واقعی هزینه عدم تعهد به قدرت های زورگو را پرداخته و به همین دلیل این قدرت ها برای کشورمان محدودیت بوجود آورده اند اما ملت ایران هیچگاه در مقابل امریکا و دیگر قدرت ها سر تعظیم فرود نیاورده است.

حسینی با اشاره به اینکه غربی ها قطعا از برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در ایران ناخرسند خواهند بود گفت: آنها می خواهند ایران در تحولات جهانی نقش آفرینی نکند اما در این برهه زمانی ما توانستیم بر آنها پیروز شویم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت مطرح کردن پیشنهادات فرهنگی و هنری در اجلاس شانزدهم سران عدم تعهد در تهران خبر داد و گفت: کشورمان هرگاه در عرصه جهانی پیشنهاداتی را مطرح کرده همواره مورد توجه قرار گرفته و فکر می کنم برگزاری این اجلاس هم بتواند حیثیت و اعتبار ایران را در عرصه جهانی به منصه ظهور برساند.