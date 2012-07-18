انتقال آب سد ماملو تا پایان سال جاری به جنوب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی رئیس جمهور و هیئت دولت با مردم شهرری در ساختمان تربیت معلم شهرری در جمع خبرنگاران افزود: 78 کیلومتر خط انتقال آب سد ماملو تا ورودی تهران انجام شده و رینگ آزادگان این طرح در حال اجرایی شدن است.

وی اضافه کرد: تصفیه خانه این سد نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

پرورش تصریح کرد: 100 میلیون مترمکعب آب از سد ماملو تخصیص یافته که 70 میلیون مترمکعب مربوط به جنوب تهران(مناطق پایین اتوبان آزادگان) و 30 میلیون متر مکعب مربوط به شهرستانهای ورامین و پاکدشت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: خطوط برگشت برای پاکدشت نیز در حال اجراست و با برنامه ریزی انجام شده، این طرح تا پایان سال اجرایی خواهد شد که هم جنوب شرق تهران و هم جنوب تهران از این طرح بهره خواهند برد.

سد ماملو حدود سال 1372 کلنگ زنی شد ولی تا کنون به بهره برداری کامل نرسیده است.