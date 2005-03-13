در مذاكره با ايران راهي جز تسليم به منطق و استدلال و رعايت حقوق ملت وجود ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل با اشاره به گذشت بيش از 3 ماه از موافقتنامه پاريس و عدم موفقيت نتايج مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي گفت : در موافقتنامه پاريس از ايران خواسته شده بود اقدامات خود را براي غني سازي تازماني كه به راه حلي براي تضمين عيني صلح آميز بودن فعاليتهاي ايران بدست ايد متوقف سازد اما امروز بر خلاف موافقتنامه ، سهكشور تضمين عيني را در توقف كامل فعاليتهاي هسته اي دانسته اند .



وي با بيان اينكه چنين پيشنهادي با روح اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مغايرت دارد گفت : اصولا آژانس با اين هدف تاسيس شد كه امكان فعاليت صلح اميز هسته اي و دست يافتن به انرژي هسته اي را براي همه كشورها ميسر سازد و اين پيشنهاد ناديده گرفتن حق مسلم كشور هاي عضو از جمله ايران است .



رييس مجلس عملكرد اروپاييها را نشان دهنده تاثير پذيري آنها ازفشار آمريكا دانست و تاكيد كرد : ملت ايران كه براي استقلال انقلاب كرده است چنين تحميلي را نمي پذيرد .



وي با اشاره به اراده مجلس براي حفظ توان هسته اي كشور گفت : مجلس مظهر اراده ملت است و نمايندگان همواره با راي قاطع خود خواستار ادامه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي بوده اند .



حداد عادل افزود ك ما سخنان خود را صحيح و منطقي ميدانيم و معتقديم درك منطقي بودن آن بسيار آسان است ، ما مي گوييم با اعتماد سازي و اطمينان بخشي موافقيم و براي هر گونه همكاري آمادگي داريم اما با توقف فعاليت هاي صلح آميز هسته اي مخالفيم و در برابر هيچ زور و فشاري تسليم نخواهيم شد .



وي افزود : ما عضويت خود در آژآنس را به معناي داشتن حق مشروع برخورداري از انرژي هسته اي ميدانيم و و اين امتياز حقي نيست كه آمريكا آن را به ما داده باشد تا بتواند آن را سلب كند يا در برابر وعده هايي چون عدم مخالفت با پيوستن ايران به سازمان تجرات جهاني يا موافقت با فروش قطعات هواپيماي مسافر بري ما را از آن محروم سازد .



وي خطاب به اروپاييها گفت در مذاكره با ايران دنباله رو آمريكا نباشيد .



رييس مجلس تصريح كرد: آمريكا از اول پيام انقلاب را كه استقلال و ازادي و جمهوري اسلامي بود را درك نكرده است و هنوز هم مي خواهد گوشهاي خود را بسته نگاه دارد درحاليكه " زين قصه هفت گنبد افلاك پر صداست ، كوته نظر نگر كه سخن مختصر گرفت" .