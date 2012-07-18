قیامدشت زیر ساختهای لازم در زمینه آب و فاضلاب را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی حسینی پور افزود: به همین دلیل مردم در اینجا با مشکل مواجه هستند و آب شرب نیز از کیفیت لازم برخوردار نیست.

وی با اشاره به اینکه آب قیامدشت از 9 حلقه چاه تامین می شود، یادآور شد: مردم آب شرب مصرفی خود را به صورت تسویه شده از بخش خصوصی که در اینجا فعالیت دارد، خریداری می کنند.

حسینی پور بیان داشت: بحث آب هم اکنون یکی از موضوعات مهم بخشداری خاوران است که بر همین اساس در شورای برنامه ریزی شهرستان ری مصوب شد یک مخزن پنج هزار متر مکعبی برای این شهر ساخته شود.

وی با بیان اینکه مخزن آب فعلی قیامدشت با ظرفیت 1800 متر مکعب فعال است، یادآور شد: مخزن پنج هزار متر مکعبی قرار است در پایین خط لوله سد ماملو قرار گیرد که به دلیل آنکه زمین های این منطقه معارض دارد در حال حاضر برای نصب آن با مشکل مواجه هستیم.

بخشدار خاوران ادامه داد: یک میلیارد ریال اعتبار اولیه برای ساخت این مخزن مصوب شد و برای توافق با معارضین یعنی مردم و اداره منابع طبیعی جلسات خوبی برگزار شده که امیدواریم ظرف چند روز آینده این مشکل برطرف و کار ساخت این مخزن نیز انجام شود.

وی ادامه داد: پاکدشت، فرون آباد، ورامین، شهرری، حصارامیر همگی در مجاورت قیامدشت دارای آب شرب سالم هستند و قیامدشت در این بین فاقد آب آشامیدنی مناسب است که این امر برای جمعیت 60 هزار نفر بخش مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

بخشدار خاوران با اشاره به اینکه خط انتقال آب سد ماملو در حال ساخت است، گفت: با اختصاص آب این سد به بخش خاوران، مشکلات چندین ساله قیامدشت نیز مرتفع خواهد شد.

نمایشگاه طرح ضیافت در شهرستان پاکدشت گشایش یافت

در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نمایشگاه طرح ضیافت در شهرستان پاکدشت گشایش یافت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت گفت: با توجه به درخواست شهروندان جهت برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در ماه مبارک رمضان، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت دو نمایشگاه در قالب طرح ضیافت در این شهرستان راه اندازی نمود.

پرویز مددی افزود: این دو نمایشگاه در بخش مرکزی و بخش فرون آباد از توابع شهرستان پاکدشت فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی افزود: این نمایشگاه ها با هدف تنظیم بازار و تهیه اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب برپا شده است و تا پایان ماه مبارک رمضان فعالیت خواهند داشت.

مددی گفت: نمایشگاه طرح ضیافت شهر پاکدشت با 20 غرفه و نمایشگاه طرح ضیافت شهر فرون آباد با 30 غرفه خدمات و کالاهای خود را به مردم عرضه می کنند.

وی افزود: کالاهای عرضه شده در این دو نمایشگاه با قیمت 5 تا 10درصد کمتر از نرخ بازار در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت گفت: گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، شکر، روغن، زولبیا، بامیه، شیر و انواع سبزیجات از جمله کالاهای اساسی عرضه شده در این نمایشگاه می باشند.

وی از شهروندان خواست تا در طول ایام ماه مبارک رمضان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت بر روی کالا مراتب را با شماره 124 به اطلاع بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برسانند.

250 دانش آموز بسیجی در طرح هجرت ورامین شرکت دارند

مسئول بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه ورامین گفت : در جریان اجرای طرح هجرت سه بیش از 250 دانش آموز بسیجی مناطق مختلف شهرستان ورامین حضور دارند و فعالیت می کنند .

مسلم مشکانلو اظهار داشت: این دانش آموزان ازمناطق ورامین ، قرچک و جواد آباد در این طرح شرکت کرده اند.

وی اظهار داشت : در اجرای طرح هجرت 3 ، دانش آموزان با حضور در مدارس از پیش تعیین شده ، نسبت به رنگ آمیزی دیواره کلاس های درس ، تعمیر و بازسازی میز و نیمکت و زیباسازی حیاط مدارس اقدام می کنند.

وی گفت : از زمان آغاز اجرای این طرح در مدارس تا کنون 9 مدرسه رنگ آمیزی شده و 9 مدرسه دیگر در حال اجرای طرح است.

وی افزود: اجرای طرح هجرت 3 زمینه مناسبی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان فراهم کرده و دانش آموزان را در حفظ و نگهداری از اموال مدارس تشویق می کند.

وی همچنین از اعزام حلقه های صالحین بسیج به مناطق محروم شهرستان خبر داد و گفت: در اجرای طرح حلقه های صالحین، بسیجیان در زمینه های فرهنگی و اجتماعی، خدمات خود را به اقشار محروم جامعه ارایه می کنند تا زمینه محرومیت زدایی از این مناطق فراهم شود.

وی یکی از مهمترین برنامه های بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه ورامین را در اعزام پزشکان به مناطق محروم ذکر کرد و افزود : در اجرای این طرح، هفت گروه از پزشکان بسیجی منطقه با حضور در مناطق مختلف ورامین نسبت به درمان بیماران بی بضاعت و محروم اقدام کردند که این طرح بازتاب مثبتی در سطح شهرستان داشت.

وی اظهار امیدواری کرد که در سایه برنامه ریزی مناسب و حضور پرشور جوانان و بسیجیان در طرح های سازندگی، ضمن کمک به سازندگی جامعه، زمینه غنی سازی اوقات فراغت جوانان فراهم شود.

150 مسجد شهرستان پاکدشت غبارروبی شد

مسئول امور مساجد شهرستان پاکدشت گفت: در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با حضور مردم خداجوی شهرستان پاکدشت ، 150 مسجد این شهرستان غبارروبی شدند.

حجت الاسلام محمد فرهادی اظهار داشت : با توجه به اینکه امسال غباروبی مساجد ، مقارن با دهه تکریم مساجد شده است، 10 مسجد شاخص شهرستان انتخاب و در هر شب برنامه های فرهنگی مختلفی در هر یک از این مساجد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: همزمان با اجرای برنامه های فرهنگی ویژه این ایام، دوره های آموزشی ویژه ائمه جماعات، مبلغان و مبلغات اعزامی به مساجد برگزار می شود تا این افراد بتوانند بهترین اطلاعات را در اختیار مخاطبان به ویژه نسل جوان قرار دهند.

وی افزود: در آخرین روز از دهه تکریم فراخوان ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد نیز برگزار می شود تا این افراد با حضور در دوره های آموزشی، زمینه برگزاری برنامه های مذهبی و فرهنگی مناسب در ماه مبارک رمضان را فراهم آورند.

وی از برگزاری محافل انس با قرآن، برگزاری دوره های آموزش قرآن در زمینه های حفظ و ترتیل قرآن کریم، برگزاری جلسات مذهبی و کلاس های عقاید برای جوانان به عنوان برنامه های غنی سازی اوقات فراغت امور مساجد شهرستان پاکدشت در ماه مبارک رمضان یاد کرد.

حجت الاسلام فرهادی افزود: خواهران نیز می توانند علاوه بر دوره های ذکر شده، در کلاس های آموزش مقدماتی امدادگری نیز شرکت کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: در سایه برنامه ریزی مناسب و مدون، مردم خداجوی شهرستان پاکدشت بویژه جوانان بتوانند از معنویت ماه میهمانی خداوند به درستی استفاده کنند.