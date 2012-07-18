افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری تحقق آرزوی دیرین مردم استان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم در آئین گشایش ورزشگاه بزرگ و زیبای 15 هزار نفری سردار ابوترابی در قزوین اظهارداشت: با عنایت مقام معظم رهبری در توسعه ورزش در کشور و در اجرای مصوبات سفر معظم له این ورزشگاه پس از وقفه ای که به دلیل مشکلات پیمانکار با آن مواجه شد با پیگیری و مساعدت دولت تکمیل شد و به بهره برداری رسید.



وی افزود: استحقاق و شایستگی جوانان استان قزوین داشتن اینگونه امکانات مجهز برای برگزاری رقابتهای کشوری و بین المللی است و امیدواریم با افتتاح این مجموعه زمینه توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی در استان تسریع شود.



عجم تصریح کرد: این ورزشگاه سنگ بنای بسیار خوبی برای کشف استعدادهای ورزشی بویژه در رشته پر طرفدار فوتبال است و امیدواریم بتوانیم یک تیم پایه را در استان راه اندازی و برای آینده استان تربیت کنیم.



سرانه فضای ورزشی استان 77 سانتیمتر شد



استاندار قزوین یادآور شد: با افتتاح این مجموعه و چند طرحی که در شهر محمدیه با حضور وزیر ورزش امروز افتتاح شد سرانه فضای ورزشی استان به 77 سانتیمتر رسید که 20 سانتیمتر از سرانه کشوری بالاتر است.



این مسئول گفت: هر چند در سالهای گذشته کارهای خوبی انجام شده اما باید تلاش کنیم تا سرانه فضای ورزشی استان به یک متر و 20 سانتیمتر در برنامه پنجم افزایش یابد.



عجم اظهارداشت: سرانه فضای ورزشی روستایی در استان قزوین از سرانه شهری بیشتر است و این موضوع بیانگر نگاه ویژه دولت به مناطق روستایی است.



وی گفت: در حال حاضر 20 تیم لیگ برتری و لیگ یک در رشته های مختلف در استان فعالیت می کنند و افتتاح این ورزشگاه هدیه رهبری و دولت به ورزشکاران و ورزش دوستان استان قزوین و تحقق یکی از آرزوهای دیرین مردم منطقه است.



در این مراسم محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، حبیبی و طاهرخانی معاونان عمرانی و سیاسی امنیتی استانداری، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، سردار شهری و جعفری نسب فرماندهان لشگر 16 زرهی و نیروی انتظامی استان، حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز حضور داشتند.