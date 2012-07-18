آرامش در بیشتر مناطق، نیروهای ارتش در تعقیب افراد مسلح در برخی مناطق

در حالی که شبکه های العربیه و الجزیره و رسانه های غربی و عربی همسو پس از انفجار تروریستی امروز دمشق، پخش گسترده خبرهای غیر موثق را با هدف ناامن نشان دادن پایتخت سوریه پخش کرده و می کنند، تلویزیون سوریه و شبکه الدنیا با پخش تصاویری از مناطق مختلف دمشق بر آرامش در بیشتر مناطق تاکید و در عین حال اعلام می کنند که در برخی مناطق، نیروهای امنیتی و ارتش در حال تعقیب بازمانده های گروههای مسلح هستند که در این مناطق به ارتکاب قتل و تخریب دست زده اند.

تلویزیون سوریه از تعقیب افراد مسلح در محله الحجرالاسود دمشق از سوی نیروهای ارتش و تلاش برای پاکسازی این مکان از وجود این افراد خبر داده است.



این شبکه افزود اعضای یک گروه مسلح تروریستی که برای بستن راهها و حمله به شهروندان در محله الحجرالاسود و مجبور کردن آنها به ترک خانه هایشان تلاش می کردند، با واکنش نیروهای ارتش و امنیتی روبرو شده و این نیروها در حال سرکوب تروریستهای مسلح هستند.



خبرنگار شبکه الدنیا در تشریح اوضاع کنونی دمشق گفت : به همراه بیش از 30 خبرنگار داخلی و خارجی از طرف وزارت اطلاع رسانی سوریه برای اطلاع یافتن از اوضاع پایتخت پس از انفجار تروریستی از محله ها و میادین و خیابانهای مختلف بازدید کردیم که نکته قابل توجه آرامش و زندگی عادی مردم در بیشتر مناطق بود والبته در برخی محله ها، نیروهای امنیتی و ارتش در حال تعقیب بازمانده های گروههای مسلح تروریستی هستند که زندگی مردم را به خطر انداخته اند.



این خبرنگار گفت : ما از میادین و خیابانهای مختلف از جمله الامویین، سبع بحرات، خیابان بغداد و المزه بازدید کردیم، البته این نکته را هم انکار نمی کنیم که در برخی محله ها مانند محله المیدان که نیروهای امنیتی و ارتش همچنان به تعقیب تروریستهای مسلح ادامه می دهند، با این حال اوضاع در بیشتر مناطق دمشق آرام است و زندگی عادی مردم جریان دارد .



وی خاطر نشان کرد درباره روحیه مردم سوریه به ویژه در دمشق پس از انفجار تروریستی، هر چند آنها از این حادثه تلخ اندوهگین هستند، آما آنها بر ادامه ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه های خارجی و داخلی تاکید می کنند.



تلویزیون سوریه نیز با نشان دادن تصاویری از درگیریهای محله المیدان و تعقیب تروریستها از سوی نیروهای ارتش، تصاویر مستقیمی از میادین و خیابانهای دمشق نشان داد که اوضاع آرام بود و مردم به زندگی عادی خود ادامه می دهند.