  1. بین الملل
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۲:۵۳

گزارشی درباره اوضاع دمشق/

آرامش در بیشتر مناطق، نیروهای ارتش در تعقیب افراد مسلح در برخی مناطق

آرامش در بیشتر مناطق، نیروهای ارتش در تعقیب افراد مسلح در برخی مناطق

در حالی که شبکه های العربیه و الجزیره و رسانه های همسو پس از انفجار تروریستی امروز دمشق، پخش گسترده خبرهای غیر موثق را با هدف ناامن نشان دادن پایتخت سوریه پخش کرده و می کنند، تلویزیون سوریه و شبکه الدنیا با پخش تصاویری از مناطق مختلف دمشق بر آرامش در بیشتر مناطق تاکید و در عین حال اعلام می کنند کهنیروهای امنیتی و ارتش در حال تعقیب بازمانده های گروههای مسلح هستند .

در حالی که شبکه های العربیه و الجزیره و رسانه های غربی و عربی همسو پس از انفجار تروریستی امروز دمشق، پخش گسترده خبرهای غیر موثق را با هدف ناامن نشان دادن پایتخت سوریه پخش کرده و می کنند، تلویزیون سوریه و شبکه الدنیا با پخش تصاویری از مناطق مختلف دمشق بر آرامش در بیشتر مناطق تاکید و در عین حال اعلام می کنند که در برخی مناطق، نیروهای امنیتی و ارتش در حال تعقیب بازمانده های گروههای مسلح هستند که در این مناطق به ارتکاب قتل و تخریب دست زده اند.

تلویزیون سوریه از تعقیب افراد مسلح در محله الحجرالاسود دمشق از سوی نیروهای ارتش و تلاش برای پاکسازی این مکان از وجود این افراد خبر داده است.

این شبکه افزود اعضای یک گروه مسلح تروریستی که برای بستن راهها و حمله به شهروندان در محله الحجرالاسود و مجبور کردن آنها به ترک خانه هایشان تلاش می کردند، با واکنش نیروهای ارتش و امنیتی روبرو شده و این نیروها در حال سرکوب تروریستهای مسلح هستند.

خبرنگار شبکه الدنیا در تشریح اوضاع کنونی دمشق گفت : به همراه بیش از 30 خبرنگار داخلی و خارجی از طرف وزارت اطلاع رسانی سوریه برای اطلاع یافتن از اوضاع پایتخت پس از انفجار تروریستی از محله ها و میادین و خیابانهای مختلف بازدید کردیم که نکته قابل توجه آرامش و زندگی عادی مردم در بیشتر مناطق بود والبته در برخی محله ها، نیروهای امنیتی و ارتش در حال تعقیب بازمانده های گروههای مسلح تروریستی هستند که زندگی مردم را به خطر انداخته اند.

این خبرنگار گفت : ما از میادین و خیابانهای مختلف از جمله الامویین، سبع بحرات، خیابان بغداد و المزه بازدید کردیم، البته این نکته را هم انکار نمی کنیم که در برخی محله ها مانند محله المیدان که نیروهای امنیتی و ارتش همچنان به تعقیب تروریستهای مسلح ادامه می دهند، با این حال اوضاع در بیشتر مناطق دمشق آرام است و زندگی عادی مردم جریان دارد .

وی خاطر نشان کرد درباره روحیه مردم سوریه به ویژه در دمشق پس از انفجار تروریستی، هر چند آنها از این حادثه تلخ اندوهگین هستند، آما آنها بر ادامه ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه های خارجی و داخلی تاکید می کنند.

تلویزیون سوریه نیز با نشان دادن تصاویری از درگیریهای محله المیدان و تعقیب تروریستها از سوی نیروهای ارتش، تصاویر مستقیمی از میادین و خیابانهای دمشق نشان داد که اوضاع آرام بود و مردم به زندگی عادی خود ادامه می دهند.
کد مطلب 1653754

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