ورزش در انسجام ملی نقش بی بدیلی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی وزیر ورزش و جوانان با ورزشکاران، پیش کسوتان، قهرمانان، روسا و نائب رئیسان هیئت های ورزشی و ورزشکاران المیپیکی چهارشنبه شب در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.



در این نشست که احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، حبیبی، نادری و طاهرخانی معاونان عمرانی، برنامه ریزی و سیاسی امنیتی استانداری قزوین، ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور هم حضور داشتند نمایندگان ورزشکاران، هیئتها و تشکل های مردم نهاد دیدگاهها، مشکلات و درخواستهای خود را با وزیر ورزش و جوانان مطرح کردند.



داود محمدی در این نشست گفت:‌ افق پیش روی ورزش استان روشن و امیدوار کننده است و توسعه و ارتقاء ورزش با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.



ورزش تحقق انسجام ملی



محمدی بیان کرد: وقتی در میادین ورزشی پرچم کشورمان به اهتزاز در می آید هم غرور ملی افزایش می یابد و هم انسجام ملی در سطح گسترده ای شکل می گیرد و جامعه با نشاط می شود.



این نماینده مجلس یادآورشد: هیچ حربه و وسیله ای مانند ورزش نمی تواند به انسجام کشور کمک کند و جامعه را از آسیبها مصون نگهدارد.



مشکلات ورزش فضای کالبدی و اعتباری است



محمدی بیان کرد: عمده مشکلات جامعه ورزش فضای کالبدی و فیزیکی است هر چند در سالهای اخیر خدمات ارزشمندی در حوزه ورزش شکل گرفته اما هنوز تلاش در این بخش با توجه به حجم گسترده علاقمندان کار زیادی داریم.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانه فضای ورزشی استان قزوین حدود 74 سانتیمتر است که باید به یک متر و 25 سانتیمتر برسد که خوشبختانه با تکمیل مجموعه ورزشی 15 هزار نفری و سه طرح ورزشی در محمدیه سرانه استان از سطح کشور بالاتر رفته است.



تحقق ورزش همگانی به معنای واقعی کلمه ضروری است



وی تحقق واقعی ورزش همگانی را در تعالی ورزش استان موثر دانست و یادآورشد: اگر بتوانیم ورزش همگانی را در میان کارمندان، خانواده ها، کسبه، نیروهای مسلح، درون خانه ها نهادینه کنیم تا همه ورزش کنند هم به سلامت جامعه کمک کرده ایم و هم نشاط را افزایش داده ایم.



محمدی تصریح کرد: ورزش قهرمانی هم از دل ورزش همگانی بیرون می آید لذا باید به سمتی حرکت کنیم تا شاهد همگانی شدن ورزش در همه سطوح جامعه باشیم.



وی منابع مالی و اعتباری را از دیگر مشکلات ورزش دانست و یادآورشد: برای تقویت بنیه مالی هیئتهای ورزشی باید صنایع وارد کار شوند و با شکل گیری باشگاه صنعتی برای همیشه دغدغه مالی هیئتها را حل کرد.



نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از توان شهرداریها و راه اندازی باشگاه شهرداری هم از دیگر راه حل های تامین منابع مالی در ورزش استان است که سایر رشته ها را نیز فعال می کند.