95 هزار مترمربع فضای ورزشی در استان قزوین احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی وزیر ورزش و جوانان با ورزشکاران، پیشکسوتان، قهرمانان، روسا و نائب رئیسان هیئت های ورزشی و ورزشکاران المیپیکی چهارشنبه شب در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.



در این نشست که احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، حبیبی، نادری و طاهرخانی معاونان عمرانی، برنامه ریزی و سیاسی امنیتی استانداری قزوین، ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور هم حضور داشتند نمایندگان ورزشکاران، هیئتها و تشکل های مردم نهاد دیدگاهها، مشکلات و درخواستهای خود را با وزیر ورزش و جوانان مطرح کردند.





احمد عجم در این نشست گفت: جوانان با نیازهای متنوع و متعدی به عنوان جامعه هدف وزارت ورزش مطرح هستند که کار در این بخش را مهم و حساس کرده است.



وی افزود: 98 درصد توسعه در عرصه ورزش استان مرهون انقلاب اسلامی است و در سالهای اخیر اتفاقات بسیار خوبی در

این حوزه رخ داده که جای تقدیر دارد.



عجم ظهارداشت: تا پیروزی انقلاب اسلامی تنها 1891 مترمربع فضای مسقف ورزشی در قزوین وجود داشت که تا دولت نهم این میزان به 42 هزار مترمربع رسید و حاصل هفت سال تلاش دولت نهم ودهم احداث 95 هزارو 106 متر فضای مسقف ورزشی است که پنج برابر دوران 26 سال گذشته کار شده است.



این مسئول تصریح کرد: به طور متوسط در هر سال هفت هزار و 851 مترمربع به فضای مسقف ورزشی استان افزوده شده و انقلاب عظیمی در این بخش رخ داده است.



استاندار قزوین یادآورشد: هر چند نیازمندی های ورزشی استان زیاد است اما کارهای بزرگ و موثری در این زمینه انجام شده

که از توجه ویژه رئیس جمهور سپاسگزاریم.





فضای روباز ورزشی استان 22 برابر شد



عجم در ادامه افزود: همچنین فضای روباز ورزشی استان 22 برابر قبل از انقلاب شده و با توجه به نسبت جمعیت شهری 70

درصدی و روستایی 30 درصدی سرانه ورزش روستایی استان بیشتر از شهری است.



وی گفت: خوشبختانه با افتتاح طرح های ورزشی در محمدیه و استادیوم 15 هزار نفری سرانه فضای ورزشی استان به 77

سانتیمتر رسید و از سرانه کشور بالاتر رفته است که جای خوشحالی دارد.



تقویت توجه به جوانان



استاندار قزوین تقویت بخش جوانان و مسائل آنها را مهم ذکر کرد و افزود: ورزش تنها یکی از نیازهای جوانان است و امیدواریم ادغام این وزارتخانه به تقویت نگاه کارشناسی به نیروی انسانی و سرمایه ها برای افزایش قدرت دین و علم و جسم کمک کند.



وی گفت: اگر ایمان و علم را با هم تقویت کنیم می توان در عرصه پهلوانی هم درخشید و موفقیت در صحنه ورزش نیازمند تلاش مستمر و برنامه ریزی دقیق و کارشناسی است.



عجم اظهارداشت:‌ با حمایت وزارتخانه و تلاش مسئولان استان میتوان امیدوار بود که برنامه پنجم در بخش ورزش محقق شود.



استاندار یبان کرد: جامعه بزرگ ورزش استان همگی با پتانسیل ارزشمند جوانی در خدمت توسعه و تحقق برنامه پنجم است و قزوین این ظرفیت را دارد تا مسئولیت های ملی بپذیرد و در سطح کشور برنامه ریزی داشته باشد.



وی گفت: وظایفی که در تهران با محدودیت زمان و مکان روبروست به راحتی در قزوین قابل اجراست لذا با افتتاح مجموعه های ورزشی در استان اعلام آمادگی می کنیم تا ظرفیت های خود را در اختیار رویدادهای علمی ورزشی کشور قرار دهیم.



ورزشهای بومی استان احیا شود



استاندار قزوین احیاء ورزشهای بومی و ریشه دار استان را از دیگر اولویت های ورزشی استان عنوان کرد و افزود:

در رشته کشتی صاحب نام بودیم و امروز نیز تنها سهمیه المپیک در همین رشته دریافت شده و در والیبال و تیراندازی هم حرف زیادی برای گفتن داریم که باید احیاء شود.



وی با شاره به مظلومیت فوتبال در قزوین اظهارداشت: متاسفانه در فوتبال مظلوم واقع شدیم و تیمی که استان در تصمیم گیری، ارنج، انتخاب مربی و بازیکن آن نقشی نداشت به گونه ای با نام ما مدیریت می کردند که تنها در زمان مشکلات به ما مراجعه می شد و این روش تیم داری نبود.



عجم گفت: متاسفانه مدیران این تیم،( پیکان قزوین) با ما ناسازگاری کردند لذا اعتقاد داریم باید با حمایت وزارت ورزش و جوانان یک تیم مناسب در استان پی ریزی شود تا بتواند آینده فوتبال قزوین را تضمین کند.



وی بیان کرد: زیرساختهای ورزشی استان آماده تر از گذشته است و امیدواریم یک تیم پایه ای در استان با نیروهای بومی شکل بگیرد تا ارتباط معنوی بیشتری با مردم و تماشاگران برقرار کند و تعلق خاطر به استان داشته باشد و در این صورت از حمایت جدی مسئولان استان هم برخوردار خواهد شد.



استاندار اظهارامیدواری کرد با بسیج همگانی و استفاده مناسب از همه ظرفیتها بتوان امکانات استان را در اختیار رویدادهای مهم ورزشی کشور قرار داد.