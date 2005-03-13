20 ميليون تومان فروش روزانه ي كتاب كودك در كرمان / مردم ، كتابهاي چاپ اول و محتوا محور را به ساير آثار ترجيح مي دهند





مردم ، پيشقدم در كار فرهنگي



به گزارش خبرنگار كتاب مهر، كه اكنون در كرمان به سر مي برد ، استقبال خانواده ها ، مربيان آموزشي و تربيتي و كودكان و نوجوانان از اين نمايشگاه در حدي شايان توجه است .



اين گزارش حاكي است ضمن اين كه نهادها و سازمان هاي فرهنگي استان كرمان نيز درتوسعه بخشي به حضور مردم در فضاي نخستين جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان ، نقش مهمي را ايفا كرده اند ، اما به نظرمي رسد كه خود مردم براي حضور دراين جشن ملي و نمايشگاه فرهنگي پيشقدم شده اند ، اين در حالي است كه تنها دو روز به پايان جشنواره باقي مانده است .





كتابهاي چاپ اول ، دراولويت خريد



با اين كه در ميان كتابهاي ارائه شده ، آثار برجسته و شاخصي از سالهاي قبل وجود دارد و تبليغات قابل توجهي توسط نويسندگان و رسانه هاي مختلف در جهت معرفي اين آثار مكتوب صورت گرفته است ، اما استقبال مردم و بازديد كنندگان كودك و نوجوان از كتابهاي مفيد چاپ اول ، طي سالهاي 82 و 83 بيشتر است ، اين امر سبب شده است كه اغلب ناشران كتابهاي تازه و چاپ اول خود را در معرض تماشاي مخاطبان و بازديد كنندگان قرار بدهند .







ناشران كتابهاي سطحي ، مانند فيلمفارسي سازان !



در اين ميان ، كتابهاي شعر و داستان ( توليد داخل كشور ) در اولويت خريد بازديد كنندگان قرار گرفته است ، هرچند بعضا آثاري

ناشران كتاب كودك ، علي رغم اين كه خودشان هم نسبت به اين نوع كتابهاي تاريخ مصرف گذشته اعلام انزجار و تنفرمي كنند ، گاه براي جوري جنس و اين كه از اين جريان كاذب و درعين حال پرفروش عقب نمانند ، از كتابهاي " حسني " و ... دست بر نمي دارند .

يك ناشر: مردم ، پاسخ رنج يك ساله ي ما را دادند ...



ضعيف هم در لابلاي كتابهاي ارائه شده به چشم مي خورد و هنوز نوعي ادبيات ضعيف شده و سطحي از فرهنگ و ادبيات عامه پسند به اين گروه از مخاطبان كتاب عرضه مي شود .به گفته ي يكي از نويسندگان كودك و نوجوان كه در جشنواره ي كتاب كودك حضور يافته و مايل به درج نام خود دراين گزارش نيست ، ناشران كتاب كودك ، علي رغم اين كه خودشان هم نسبت به اين نوع كتابهاي تاريخ مصرف گذشته اعلام انزجار و تنفرمي كنند ، گاه براي جوري جنس و اين كه از اين جريان كاذب و درعين حال پرفروش عقب نمانند ، از كتابهاي " حسني " و ... دست بر نمي دارند ، درست مثل فيلمفارسي سازهايي كه آگاهانه رويكردهاي قبلي را دنبال مي كنند ، علي رغم اين كه به نخ نما شدن كاري كه مي كنند ، يقين پيدا كرده اند ...حضور گسترده ي كودكان ، نوجوانان و دانش آموزان استان ، به همراه تعدادي ديگر از نوجواناني كه از ساير شهرهاي كشور آمده اند ، حضوري فرهنگي و بالنده را در جشنواره اي ملي و مردمي به نمايش گذاشته است . يك ناشركه در اين نمايشگاه ، غرفه اي در اختيار دارد ، به مهرمي گويد : يك ناشر ، طبيعتا به برگشت سرمايه و فروش كتاب فكر مي كند و حرفه ي نشر موجب مي شود كه توليد كننده ي كالاي مكتوب به اين فكر اقتصادي برسد ، اما در اين نمايشگاه ، تماشاي اين جمعيت مشتاق و علاقه مند به كتاب ، فراتر از درآمد و هرگونه فكر اقتصادي است ، ناشر در اين فضا حقيقتا از رنج يك ساله ي خودش نه تنها پشيمان نمي شود ، بلكه دلگرمي و انرژي خاصي هم پيدا مي كند كه در سالهاي بعد ، كار را جدي تر دنبال كند .اين ناشركتابهاي كودك و نوجوان تصريح مي كند : اميدوارم جشنواره ي كتاب كودك و نوجوان در سالهاي بعد هم ادامه پيدا كند و به تقويت فرهنگ مكتوب دربخش كودك و نوجوان بيانجامد .تشكل هاي غيردولتي در جشنواره هاي دولتي و كارهاي ابتكاري آنها كه به جلب مخاطب بيشتر مي انجامد ، از ديگر مسائلي است كه جاي حرف و بحث دارد ، حوزه ي ادبيات و كتاب كودك نيزمثل ساير حوزه هاي ديگر فرهنگ و هنر ، به اين تشكل ها نيازمند است ، اما اين كه گردانندگان اين تشكل ها اصولا تا چه اندازه مي توانند با بخش فرهنگ مكتوب و نياز واقعي مخاطبان خود ، نسبت برقرار كنند ، مطلبي ديگر و نيازمند بحث بيشتري است . در اين جشنواره هم چند تشكل فرهنگي و ادبي غير دولتي حضور يافته و با مخاطبان كودك و نوجوان ديدار مي كنند .





دنياي كودك ؛ دنياي رنگ ها و راستي هاست

به شرط اين كه مورد سوء استفاده ي برخي

ناشران و نويسندگان

قرار نگيرد ...



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فاكتورهاي اصلي " كتاب كودك " چيست ؟



همجواري " نقاشي " و " متن " در يك كتاب ويژه ي كودكان و نوجوانان ، همراه با رنگي بودن صفحات ، متفاوت بودن قطع كتاب ، شمارگان نسبتا بالاي كتاب ، مرغوب بودن جنس كاغذ و ... از مسائلي است كه كتاب كودك را از كتاب بزرگسالان متمايز مي سازد . اما نسل جديد كودك و نوجوان ، بايد با مشاوره ي مربيان تربيتي و راهنمايي منصفانه ي صاحبنظران كتاب كودك ، به اين نتيجه برسد كه فقط اين شرايط نيستند كه با قرار گرفتن در كنار يكديگر ، يك اثر ايده ال را براي آنها تعريف مي كند ، اگر چه نمي توان تاثير قابل توجه مسائل زيبايي شناسي كتاب ، طرح مناسب براي روي جلد و تصاوير مناسب براي

درنمايشگاه كتاب كودك و نوجوان كرمان نيز همه نوع كتاب هست ، كتابهاي رنگ آميزي شده ، كتابهاي بازاري و نيمه بازاري كه برخي از آنها به يك بارخواندن مي ارزند ، كتابهاي وارداتي و ترجمه اي ، كتابهاي تاليفي ضعيف و متوسط و ...

وقتي بچه ها ، حقيقت را نقاشي مي كنند



لزوم پرهيزجدي از " ادبيات چند نفره "



اين كه سالها " كتاب و ادبيات كودك و نوجوان در ايران " فقط القاء كننده ي نام چند نفرباشد و كساني با در اختيار داشتن يك يا چند نشريه و مجله در طول ساليان متمادي ، صرفا اجراكننده ي سياست هاي خود باشند ، مشكلي ساختاري در كشور ماست كه به طور قطع ، وزارت ارشاد هم نمي تواند طي دوره اي يك يا چند ساله آن را حل كند .

يك دست مريزاد ساده به كرماني ها ...



صفحات متن ، قيمت نسبتا پائين ، قطع دلخواه و ... را انكار كرد ، اما در صورت بي محتوا بودن كتاب ، هيچ يك از ابزارهاي ياد شده نمي توانند " كتاب " را خواندني و اثرگذار نمايند و باعث طرح آن در جامعه شوند ، فاكتورهاي فراواني براي اين مسئله وجود دارد .درنمايشگاه كتاب كودك و نوجوان كرمان نيز كه تلاش در دستيابي به وجهه اي بين المللي دارد ، همه نوع كتاب هست ، كتابهاي رنگ آميزي شده اي كه در واقع ، فقط رنگ را تبليغ مي كنند و فاقد متني قابل قبول هستند ، كتابهاي بازاري و نيمه بازاري كه برخي از آنها به يك بار خواندن مي ارزند ، كتابهاي وارداتي و ترجمه اي ، كتابهاي تاليفي ضعيف و متوسط و كتابهاي مفيد و تاثيرگذار كه عمدتا چاپ اول هستند و طي دو سال اخير فرصت انتشار يافته اند .برپايي ايستگاه هاي نقاشي ، در جهت آشنايي بچه ها با روند فعلي كتاب سازي و چاپ كتاب در كشور ( آماده سازي متن توسط نويسنده يا شاعر و سپردن آن به تصويرگر و نقاش و ... ) از نكاتي است كه مي تواند در برنامه هاي بعد تقويت شود ، اينكه كودك و نوجوان برداشت خود را از مفاهيم عميقي چون " عاشورا " و مضاميني ملي مثل " خليج فارس " بر روي كاغذ بياورد ، مي تواند در ذهنيت بخشي سالم به او اثرگذار باشد ، اما در صورت عدم تمرين و تداوم توسط خانواده ها و مربيان آموزشي و تربيتي ، مي تواند به فراموشي سپرده شود .برپايي نشست هاي تخصصي و ميزگردهاي مرتبط با حوزه ي كتاب و ادبيات كودك ، اگرچه از ديد هيچ اهل نظري قابل رد نيست ، اما شتابزدگي در اجرا ، گاه از محاسن كار مي كاهد ، اگر سخنرانان ، فضاي جشنواره اي و نمايشگاهي را مد نظر قرار داده باشند و از قبل ، متني را آماده كرده باشند ، ضايعات كار بيشتر خواهد شد ، در چنين شرايطي تعميم دادن اشكالات موجود به نهاد يا سازمان مجري ، ممكن است دوراز انصاف باشد ، چرا كه براي برپايي چنين حركت هاي گسترده اي ( جشنواره ي بين المللي ) قطعا تلاشهايي بي وقفه صورت گرفته است ، تنها مي توان گفت كه بايد به حركت هاي بعدي نگاه اميدواركننده تري داشت .اين كه سالها " كتاب و ادبيات كودك و نوجوان در ايران " فقط القاء كننده ي نام چند نفرباشد و كساني با در اختيار داشتن يك يا چند نشريه و مجله در طول ساليان متمادي ، صرفا اجراكننده ي سياست هاي خود باشند ، مشكلي ساختاري در كشور ماست كه به طور قطع ، وزارت ارشاد هم نمي تواند طي دوره اي يك يا چند ساله آن را حل كند ، وقتي كتابي در چندين جشنواره ي مربوط به كتاب و ادبيات كودك و نوجوان در مراكزي چون كانون پرورش فكري ، كتاب سال ، نشريه ي سلام بچه ها و ... بهطور همزمان در يك سال جايزه مي گيرد ، همان كتاب در صدا و سيما و ... هم تبليغ مي شود و ... ، نشانگر اين است كه عده اي نسبت به تكثر فكر در عرصه ي كتاب كودك و نوجوان احساس خطر مي كنند و دائم در فكر تثبيت خود از راه هاي مختلف هستند كه جشنواره ي كتاب كودك كرمان هم مي تواند از اين آسيب مصون نباشد و البته نبايد با بزرگنمايي اين آسيب ها ، كليت كار زير سوال ببرد .يك دست مريزاد هم به كرمان و كرماني ها . دو سال گذشته اين استان ، بحران هايي مانند زلزله و آسيب هاي برجاي مانده از آن را تحمل كرد ، اكنون هم با تمام كودكي و سادگي اش ، مانند روي جلد يك كتاب كودك ، روبروي ميهمانان داخلي و خارجي خودش ايستاده و به آنها از صميم وجود لبخند مي زند ، لبخندي زيبا مانند خود كودكي و سالهاي پرفراز و نشيبش كه همه اش تجربه و زيبايي و دستيابي به فكري نو است . هم ناشران خوب استقبال كرده اند ، هم مردم كرمان همكاري ...