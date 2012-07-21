عملیات اجرایی فاضلاب مناطق شهری و شرکتی آبادان آغاز شد

محمد علی صنیعی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مناقصه عملیات مناطق مسکونی پالایشگاه شامل مناطق ولیعصر، بهار و قدس برگزار شده و در تیرماه سال جاری عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.

وی افزود: در همین راستا عملیات اجرایی فاضلاب مناطق فیه، کوی ملت، امیرآباد، بوارده و بریم نیز در سال جاری آغاز می شود که به این ترتیب تقریبا تمام مناطق شهری و شرکتی را شامل می شود.



سرپرست شرکت آبفای خوزستان اضافه کرد: از آنجایی که حجم عملیات پیش بینی شده اجرایی در سال 91 معادل کل اعتبارات 20 سال گذشته است انتظار می رود که در دو سال آینده عملیات اجرایی فاضلاب آبادان به پایان برسد.



وی در پایان گفت: در سال 91 نیز از محل اعتبار فروش اوراق مشارکت عملیات اجرایی مناطق دیگر آبادان (شهری و شرکتی) در دستور کار قرار دارد که در هفته گذشته کلنگ عملیات اجرایی فاضلاب منطقه سلیج غربی به زمین زده شد و پیمانکار آن در حال تجهیز کارگاه است.