"خوش غيرت" هم عيد نوروز ميهمان ايراني هاست

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني در ادامه سريال "خوش ركاب" ساخته شده است كه در سال 83 از شبكه يك پخش شد. به همين خاطر شخصيت ها و بازيگران اين مجموعه تلويزيوني ثابت هستند، اما اين بار شكل داستان تفاوت دارد. با آنكه حال و هواي جنگ و ماجراهاي آن تا حدودي حفظ شده است.





درسريال "خوش غيرت" آتقي وعزت دوباره با يكديگر همراه مي شوند و با كاميون داف خود اين بار براي كمك به مردم عراق تصميم مي گيرند تا يك كاميون دارو را حمل كنند. در طول راه و براي رسيدن به كشورعراق اين دو نفر به همراه ساير شخصيت هاي داستان وقايعي را به وجود مي آورند كه از جنبه هاي طنز آميز برخوردار است.

دراين سريال محمد كاسبي، مجيد صالحي، مريم سعادت، امير نوري، پويا اميني، مونا فرجاد و نفيسه روشن به عنوان بازيگران اصلي ايفاي نقش مي كنند. همچنين فردين خلعتبري موسيقي متن سريال را ساخته و مصطفي گودرزي مسوول ساخت عنوان بندي بوده است. تهيه كننده اين سريال نيز حسين صابري است.





مجموعه تلويزيوني "خوش غيرت" كه در قالب 15 قسمت 45 دقيقه اي به همت گروه حماسه و دفاع شبكه يك سيما تهيه و توليد شده است، بعد از خبر ساعت 21 پخش مي شود.

لازم به ذكر است علي شاه حاتمي پيش از اين مجموعه هاي تلويزيوني "خوش ركاب" و "+O " را كارگرداني كرده است.