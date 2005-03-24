افراد خوش بين كمتر در معرض خطر مرگ قرار دارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سالمندان و بيماراني كه جزء انسان هاي خوش بين هستند به ميزان كمتري در معرض خطر مرگ قرار مي گيرند.

بر اساس اين گزارش، نرخ مرگ هاي ناشي از بيماري هاي قلبي در سالمندان خوش بين نسبت به افراد بدبين بسيار كمتر است.

در مطالعه اي كه بر روي 999 زن و مرد در سنين 65 تا 85 كه بر اساس معيارهايي به دو گروه افراد خوش بين و بدبين تقسيم شدند، نشان داده كه بعد از گذشت 9 سال از اين تحقيق، تعداد 379 نفر از افراد مورد پژوهش مردند ، مشخص شد كه خوش بين ها 55 درصد كمتر از بدبين ها در معرض خطر مرگ بودند.

همچنين بر اساس نتايج اين تحقيق خطر مرگ قلبي و عروقي در سالمندان خوش بين 23 درصد كمتر از سالمندان بدبين مورد مطالعه بوده و نيز نرخ مرگ در مردان خوش بين نسبت به زنان خوش بين بسيار پايين تر بوده است.