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۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۶

فتحعلی‌بیگی در گفتگو با مهر:

نمایش عروسکی در آستانه فراموشی است

نمایش عروسکی در آستانه فراموشی است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن نمایش استان البرز از وجود انگشت شمار استادکاران نمایش عروسکی خبر داد و گفت: این هنر در آستانه فراموشی است.

داوود فتحعلی بیگی در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت: درحال حاضر از تعداد استادکاران نمایش عروسکی انگشت شمار باقی مانده است و باید شرایطی فراهم شود تا پیشکسوتان این عرصه امکان آموزش و انتقال این هنر را با تربیت شاگردان پیداکنند.

وی افزود: اکنون تعداد استاد کاران نمایش عروسکی به 10 نفر نمی رسد و در مقایسه با قدمت و پیشینه این هنر بسیار ناچیز است.

رئیس انجمن نمایش استان البرز گفت: در صورت ادامه این روند و فراهم نشدن زمینه های تربیت شاگردان به زودی شاهد از بین رفتن نمایش عروسکی و فراموشی این هنر خواهیم بود.

کد مطلب 1653812

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