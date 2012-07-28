نمایش عروسکی در آستانه فراموشی است

داوود فتحعلی بیگی در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت: درحال حاضر از تعداد استادکاران نمایش عروسکی انگشت شمار باقی مانده است و باید شرایطی فراهم شود تا پیشکسوتان این عرصه امکان آموزش و انتقال این هنر را با تربیت شاگردان پیداکنند.

وی افزود: اکنون تعداد استاد کاران نمایش عروسکی به 10 نفر نمی رسد و در مقایسه با قدمت و پیشینه این هنر بسیار ناچیز است.

رئیس انجمن نمایش استان البرز گفت: در صورت ادامه این روند و فراهم نشدن زمینه های تربیت شاگردان به زودی شاهد از بین رفتن نمایش عروسکی و فراموشی این هنر خواهیم بود.