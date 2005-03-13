به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، اوسطي مسؤول روابط عمومي كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي گفت : همزمان با پانزدهمين سالگرد ارتحال آيت الله مرعشي نجفي ( ره ) مراسم بزرگداشتي روز چهارشنبه 26 اسفند‌ماه بعد از نماز مغرب و عشا در حسينيه آيت الله مرعشي نجفي ـ ره ـ در قم برگزار مي شود.



وي در ادامه با بيان اين كه حجت الاسلام صديقي در اين مراسم سخنراني خواهد كرد، حضور عموم مردم به ويژه روحانيت را موجب تعظيم شعاير اسلامي دانست.

