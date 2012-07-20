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۳۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

اجرای طرح 30 شب 30 سفره قدر در زندانها/ زندانیان مربی قرآن می شوند

اجرای طرح 30 شب 30 سفره قدر در زندانها/ زندانیان مربی قرآن می شوند

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان زندانها از برگزاری دوره های آموزش قرآن در بیش از 250 دارالقرآن فعال در زندانهای کشور خبر داد و افزود: در پایان دوره ها مدرک مربیگری قرآن بدون ذکر زندان اعطا می شود.

حجت الاسلام ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستورالعمل ویژه ماه مبارک رمضان به تمامی زندانهای کشور ابلاغ شده است گفت: ختم روزانه یک قرآن، ایجاد گروههای قرآنی 30 تا 60 نفره زندانیان، مسابقات قرآنی و احکام، برگزاری محافل انس باقرآن و اجرای طرح 30 شب 30 سفره قدر از مهمترین برنامه های سازمان زندانها در ماه مبارک رمضان است.

وی افزود: تمامی آموزشها حضوری است و از رایانه و امکانات آموزشی برای آموزش قرآن به زندانیان علاقمند استفاده می شود. همچنین علاقمندان می توانند در آموزشها و دوره های مربیگری قرآن شرکت کرده و در پایان این دوره ها زندانیان گواهی و مدرک مربیگری قرآن دریافت می کنند که در آن نامی از زندان برده نشده و زندانی پس از آزادی می تواند در این حوزه فعالیت کند.

ربانی از ایجاد شبکه قرآنی در زندانها خبر داد و افزود: شبکه داخلی زندانها با پخش ترتیل خوانی روش حفظ و قرائت قرآن را از طریق تلویزیونهای داخل زندانها آموزش می دهد. تمامی این برنامه ها همراه با تشویق و ارائه هدایا خواهد بود چرا که بر اساس دستورالعمل مرخصی زندانیان فراگیری قرآن و احکام بیشترین امتیاز را برای اعطای مرخصی دارد.

کد مطلب 1653866

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