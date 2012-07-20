اجرای طرح 30 شب 30 سفره قدر در زندانها/ زندانیان مربی قرآن می شوند

حجت الاسلام ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستورالعمل ویژه ماه مبارک رمضان به تمامی زندانهای کشور ابلاغ شده است گفت: ختم روزانه یک قرآن، ایجاد گروههای قرآنی 30 تا 60 نفره زندانیان، مسابقات قرآنی و احکام، برگزاری محافل انس باقرآن و اجرای طرح 30 شب 30 سفره قدر از مهمترین برنامه های سازمان زندانها در ماه مبارک رمضان است.

وی افزود: تمامی آموزشها حضوری است و از رایانه و امکانات آموزشی برای آموزش قرآن به زندانیان علاقمند استفاده می شود. همچنین علاقمندان می توانند در آموزشها و دوره های مربیگری قرآن شرکت کرده و در پایان این دوره ها زندانیان گواهی و مدرک مربیگری قرآن دریافت می کنند که در آن نامی از زندان برده نشده و زندانی پس از آزادی می تواند در این حوزه فعالیت کند.

ربانی از ایجاد شبکه قرآنی در زندانها خبر داد و افزود: شبکه داخلی زندانها با پخش ترتیل خوانی روش حفظ و قرائت قرآن را از طریق تلویزیونهای داخل زندانها آموزش می دهد. تمامی این برنامه ها همراه با تشویق و ارائه هدایا خواهد بود چرا که بر اساس دستورالعمل مرخصی زندانیان فراگیری قرآن و احکام بیشترین امتیاز را برای اعطای مرخصی دارد.