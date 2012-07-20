حمله مرگبار پیرمرد شیطان صفت به دختر معلول

به گزارش خبرنگار مهر، 22 اردیبهشت امسال زن جوانی با مراجعه به کلانتری 141 شهرک راه آهن به ماموران گفت : امروز ساعت 11 صبحاز پایانه میدان‌ آزادی به سمت خلیج سوار یک دستگاه اتوبوس بنز قدیمی به رانندگی پیرمردی حدودا 65ـ60 ساله شدم اما در بین راه راننده اتوبوس قصد سرقت اموال و همچنین آزار و اذیت مرا داشت که خود را از اتوبوس به بیرون پرتاب کردم .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

زن جوان پس از مراجعه به پایگاه دوم پلیس آگاهی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از آنجائیکه من دارای معلولیت جسمی حرکتی شدید از ناحیه دو پا هستم . راننده اتوبوس به بهانه کمک کردن مرا سوار اتوبوس کرد و در طی مسیر با معرفی خود به هویت اصغر یوسفی مدعی شد که دارای چندین اتوبوس بین شهری است. هنوز مسیر زیادی را با اتوبوس طی نکرده بودم که با شنیدن برخی از صحبت ها از سوی وی متوجه قصد راننده اتوبوس برای آزار و اذیت خود شدم . به همین علت قصد باز کردن در اتوبوس را داشتم که ناگهان راننده اتوبوس با چکش چندین ضربه به سرم وارد کرد و زمانیکه مقاومت مرا در برابر خود مشاهده کرد مرا تهدید کرد که باید طلا و جواهرات خود را به او بدهم.

وی افزود: با وجود سرقت تمامی طلا و جواهراتم شامل گردنبند ، النگو و گوشواره ، راننده اتوبوس دوباره تهدید کرد که مرا خواهد کشت که در یک لحظه موفق به باز کردن در اتوبوس شده و با پرتاب کردن خود به بیرون اتوبوس توانستم خود را از دست راننده اتوبوس نجات دهم و اتوبوس نیز به سرعت از محل متواری شد . من نیز پس از دقایقی و با کمک یکی از شهروندان که با خانواده اش در حال عبور از محل بود به کلانتری مراجعه و موضوع را به پلیس اطلاع دادم .

کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با توجه به حساسیت موضوع ، بلافاصله تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری متهم را در دستور کار خود قرار داده و با توجه به اظهارات زن جوان در خصوص ضربات محکم ناشی از اصابت چکش ، بلافاصله وی را به پزشکی قانونی معرفی و پزشکی قانونی نیز اصابت جسم سخت به ناحیه سر و آثار به جای مانده از ضربات وارده را تأیید کرد .

کارآگاهان پایگاه دوم با توجه به مشخصات ارائه شده در خصوص اتوبوس بنز قدیمی و مراجعه به پایانه میدان آزادی و انجام تحقیقات ، موفق به شناسایی خودرو اتوبوس بنز قدیمی شده اما صاحب آن پس از مراجعه به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، در اظهارات خود عنوان اشت که خودرو را به مدت چند ماه و جهت مسافرکشی به فردی به نام محمود . ب 67 ساله اجاره داده اما وی چند روز پیش اتوبوس را بازپس آورده و از آن زمان دیگر از وی اطلاعی ندارم .

در ادامه تحقیقات و جهت بررسی صحت اظهارات صاحب اصلی اتوبوس ، علاوه بر بررسی اسناد و مدارک متعلق به اجاره اتوبوس به محمود . ب، مواجهه حضوری میان شاکی پرونده و صاحب اتوبوس انجام و زن جوان صراحتا اعلام کرد که این شخص راننده اتوبوس نمی باشد .

با شناسایی هویت محمود . ب، کارآگاهان با بررسی سوابق مجرمان سابقه دار اطمینان پیدا کردند که "محمود . ب" از مجرمان سابقه دار و با بیش از 36 فقره سابقه دستگیری و زندان است .

بررسی سوابق متهم نشان داد که محمود از سال 56 تاکنون و طی سالهای 56 ، 62 ، 63 ، 66 ، 74 ، 80 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87، 88 و 89 بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت، رابطه نامشروع ، تهدید با سلاح سرد ، قدرت نمایی ، شرب خمر ، ایراد ضرب و جرح عمدی ، قتل عمد در حین رانندگی، صدور چک بلامحل ، ایجاد مزاحمت و... بارها دستگیر و روانه زندان شده است .

با شناسایی هویت و سوابق متعدد متهم در ارتکاب جرایم مختلف ، تصاویر بدست آمده از محمود . ب در برابر زن جوان شاکی پرونده قرار گرفت و به صورت کامل مورد شناسایی قرار گرفت .

کارآگاهان با بهره گیری از بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه و محل سکونت متهم در استان قزوین شدند و با اخذ نیابت قضایی به مخفیگاه متهم رفته و پس از چندین روز مراقبت های پلیسی و نامحسوس ، متهم را در زمان ورود به مخفیگاهش دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

با دستگیری و انتقال متهم به پایگاه دوم ، بار دیگر شاکی پرونده جهت مواجهه حضوری و شناسایی متهم دعوت به عمل آمده و این بار شاکی پرونده ، متهم را به عنوان راننده اتوبوس بنز قدیمی مورد شناسایی قرار داد .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تحقیقات جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم در مراحل مقدماتی قرار داشته و متهم با صدور قرار قانونی و برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی، در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. به همین دلیل از کلیه شهروندان و شکاتی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت اموال بویژه طلا و جواهرات و یا تهدید ، ضرب و جرح و... قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم و طرح شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.