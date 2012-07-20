منصور ابراهیمزاده در پایان دیدار تیمش برابر راهآهن در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که نظرش در مورد تساوی خانگی در نخستین بازی لیگ برابر راهآهن چیست؟ گفت: انتظارم این بود در بازی خانگی نتیجه بهتری را کسب کنیم و از تساوی رضایت ندارم اما اینکه بازی باخته را با تساوی عوض کردیم، اتفاق خوب و مثبتی بود.
وی اضافه کرد: همیشه شرایط بازی نخست در لیگ خاص است و تیمها شناخت کمی نسبت به همدیگر داشته و با احتیاط مسابقات را شروع میکنند. البته هرچه مسابقات جلوتر میرود، مباحت فنی در تیمها نمود بیشتری پیدا میکند. در ابتدای این مسابقه هم فرصتهای خوبی خصوصا یک موقعیت تک به تک را بدست آوردیم که اگر روی فرصتها به گل میرسیدیم، نتیجه بهتری را بدست میآوردیم.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد نور ورزشگاه دستگردی هم اظهار داشت: یکی از مشکلات این بازی نور بود اما مجبوریم در همین شرایط کارمان را پیش ببریم. مسلما نور برای برگزاری مسابقات لیگ باید 1200 لوکس باشد اما در این مسابقه بین 800 تا 900 بود. این مسئله مشکلاتی را برای دروازهبانها بوجود آورده بود و فکر میکنم دو گل مسابقه هم به خاطر چنین مشکلی رقم خورد.
وی با بیان اینکه بازی با احتیاط تیمش به خاطر ترس نبود، در مورد اینکه علی دایی اعتقاد داشت باید دروازهبان این تیم از زمین اخراج میشد، تاکید کرد: ممکن است دیدگاه داور با توجه به شرایط بازی متفاوت باشد اما بهتر است من در این خصوص صحبت نکنم و کارشناسان داوری در این مورد حرف بزنند. ممکن است نظر آقای دایی هم درست باشد اما در هر مسابقه داور تصمیم گیرنده نهایی است.
ابراهیمزاده امسال را سال سختی برای تیمش دانست و در پایان در مورد شکست 3 بر صفر ذوبآهن در بازی نخست لیگ به خبرنگار مهر گفت: مسلما این شکست اتفاق بود و امیدوارم در بازیهای آینده این تیم نتایج بهتری را کسب کند. ضمن اینکه باید بگویم ما در این چندسال به فجر نباخته بودیم!
دیدار تیمهای فوتبال نفت تهران و راهآهن در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
نظر شما