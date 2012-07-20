منصور ابراهیم‌زاده در پایان دیدار تیمش برابر راه‌آهن در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که نظرش در مورد تساوی ‏خانگی در نخستین بازی لیگ برابر راه‌آهن چیست؟ گفت: انتظارم این بود در بازی خانگی نتیجه بهتری را کسب ‏کنیم و از تساوی رضایت ندارم اما اینکه بازی باخته را با تساوی عوض کردیم، اتفاق خوب و مثبتی بود.‏

وی اضافه کرد: همیشه شرایط بازی نخست در لیگ خاص است و تیم‌ها شناخت کمی نسبت به همدیگر داشته و با احتیاط مسابقات را شروع ‏می‌کنند. البته هرچه مسابقات جلوتر می‌رود، مباحت فنی در تیم‌ها نمود بیشتری پیدا می‌کند. در ابتدای این مسابقه هم فرصت‌های خوبی ‏خصوصا یک موقعیت تک به تک را بدست آوردیم که اگر روی فرصت‌ها به گل می‌رسیدیم، نتیجه بهتری را بدست ‌می‌آوردیم.‏

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد نور ورزشگاه دستگردی هم اظهار داشت: یکی از مشکلات این بازی نور بود اما مجبوریم در همین ‏شرایط کارمان را پیش ببریم. مسلما نور برای برگزاری مسابقات لیگ باید 1200 لوکس باشد اما در این مسابقه بین 800 تا 900 بود. این ‏مسئله مشکلاتی را برای دروازه‌بان‌ها بوجود آورده بود و فکر می‌کنم دو گل مسابقه هم به خاطر چنین مشکلی رقم خورد.‏

وی با بیان اینکه بازی با احتیاط تیمش به خاطر ترس نبود، در مورد اینکه علی دایی اعتقاد داشت باید دروازه‌بان این تیم از زمین اخراج ‏می‌شد، تاکید کرد: ممکن است دیدگاه داور با توجه به شرایط بازی متفاوت باشد اما بهتر است من در این خصوص صحبت نکنم و کارشناسان ‏داوری در این مورد حرف بزنند. ممکن است نظر آقای دایی هم درست باشد اما در هر مسابقه داور تصمیم گیرنده نهایی است.‏

ابراهیم‌زاده امسال را سال سختی برای تیمش دانست و در پایان در مورد شکست 3 بر صفر ذوب‌آهن در بازی نخست لیگ به خبرنگار مهر ‏گفت: مسلما این شکست اتفاق بود و امیدوارم در بازی‌های آینده این تیم نتایج بهتری را کسب کند. ضمن اینکه باید بگویم ما در این چندسال به ‏فجر نباخته بودیم!‏

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و راه‌آهن در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه ‏دستگردی برگزار شد، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.‏