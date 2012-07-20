  1. بین الملل
۳۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

تحولات امنیتی سوریه/

پاکسازی کامل منطقه المیدان دمشق از افراد مسلح/ ادعای العربیه تکذیب شد

پاکسازی کامل منطقه المیدان دمشق از افراد مسلح/ ادعای العربیه تکذیب شد

نیروهای ارتش سوریه موفق شدند منطقه المیدان دمشق را به طور کامل از وجود افراد مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو پاکسازی کرده و امنیت را به مردم بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد : نیروهای مسلح سوریه، منطقه المیدان دمشق را به طور کامل از وجود مزدوران تروریستی وابسته به رژیمهای عربی و غربی پاکسازی کرده و امنیت و آرامش را به مردم بازگرداندند.

این رسانه همچنین افزود پس از پاکسازی این منطقه، مقادیر فراوانی سلاح از جمله تیربار، کمربندهای انفجاری، بمب، آر پی چی و نیز تجهیزات ارتباطی و یونیفورمهایی را که تروریستها برای مخدوش کردن وجهه نیروهای مسلح مورد استفاده قرار می دادند، ضبط شد.

تلویزیون سوریه همچنین ادعای مطرح شده از سوی شبکه العربیه مبنی بر سیطره تروریستهای مسلح عضو گروه موسوم به ارتش آزاد بر چند گذرگاه مرزی را دروغ و در ادامه خبرهای ساختگی این شبکه و الجزیره قلمداد کرد.

گروه موسوم به ارتش آزاد مدعی شده بود که بر سه گذرگاه مرزی با ترکیه و یک گذرگاه مرزی با عراق به طور سیطره یافته است.

تلویزیون سوریه همچنین گزارش داد نیروهای ارتش همچنان به عملیات خود برای پاکسازی برخی مناطق از وجود تروریستهای مسلح و بازگرداندن آرامش و امنیت به آن تلاش می کنند.

 

کد مطلب 1653904

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها