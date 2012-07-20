پاکسازی کامل منطقه المیدان دمشق از افراد مسلح/ ادعای العربیه تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد : نیروهای مسلح سوریه، منطقه المیدان دمشق را به طور کامل از وجود مزدوران تروریستی وابسته به رژیمهای عربی و غربی پاکسازی کرده و امنیت و آرامش را به مردم بازگرداندند.



این رسانه همچنین افزود پس از پاکسازی این منطقه، مقادیر فراوانی سلاح از جمله تیربار، کمربندهای انفجاری، بمب، آر پی چی و نیز تجهیزات ارتباطی و یونیفورمهایی را که تروریستها برای مخدوش کردن وجهه نیروهای مسلح مورد استفاده قرار می دادند، ضبط شد.



تلویزیون سوریه همچنین ادعای مطرح شده از سوی شبکه العربیه مبنی بر سیطره تروریستهای مسلح عضو گروه موسوم به ارتش آزاد بر چند گذرگاه مرزی را دروغ و در ادامه خبرهای ساختگی این شبکه و الجزیره قلمداد کرد.



گروه موسوم به ارتش آزاد مدعی شده بود که بر سه گذرگاه مرزی با ترکیه و یک گذرگاه مرزی با عراق به طور سیطره یافته است.

تلویزیون سوریه همچنین گزارش داد نیروهای ارتش همچنان به عملیات خود برای پاکسازی برخی مناطق از وجود تروریستهای مسلح و بازگرداندن آرامش و امنیت به آن تلاش می کنند.