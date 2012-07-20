  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

انتشار کلید اولیه در شنبه؛

آزمون دستیاری دندانپزشکی با رقابت 2 هزار داوطلب برگزار شد

آزمون دستیاری دندانپزشکی با رقابت 2 هزار داوطلب برگزار شد

بیست و ششمین دوره آزمون دستیاری تخصصی ندانپزشکی 29 تیر با رقابت 2 هزار داوطلب در 9 شهر برگزار شد و نتایج اولیه کلیه داوطلبان و اسامی واجدین شرایط پذیرش (سه برابر ظرفیت) 11 مرداد اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی در شهرهای تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار شده است.

کلید اولیه سوالات این آزمون روز شنبه 31 تیر ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir منتشر می‌شود و داوطلبان می‌توانند پس از مشاهده کلید سوالات در صورت داشتن سوال، اعتراضات خود را تا دوم مرداد ماه به صورت اینترنتی ارسال کنند.

کلید نهایی سئوالات در روز شنبه 7 مرداد منتشر می شود و پس از آن در 11 مرداد کارنامه اولیه داوطلبان همزمان با آغاز فرآیند انتخاب رشته، منتشر می شود. نتایج نهایی آزمون در 7  شهریورماه اعلام می شود.

کد مطلب 1653921

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