آزمون دستیاری دندانپزشکی با رقابت 2 هزار داوطلب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی در شهرهای تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار شده است.

کلید اولیه سوالات این آزمون روز شنبه 31 تیر ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir منتشر می‌شود و داوطلبان می‌توانند پس از مشاهده کلید سوالات در صورت داشتن سوال، اعتراضات خود را تا دوم مرداد ماه به صورت اینترنتی ارسال کنند.

کلید نهایی سئوالات در روز شنبه 7 مرداد منتشر می شود و پس از آن در 11 مرداد کارنامه اولیه داوطلبان همزمان با آغاز فرآیند انتخاب رشته، منتشر می شود. نتایج نهایی آزمون در 7 شهریورماه اعلام می شود.