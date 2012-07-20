به گزارش خبرگزاری مهر، همچون سال‌های گذشته در آغاز ماه مبارک رمضان جامعه قرآنی کشورمان در حسینیه حضرت امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند کرد.



رادیو قرآن نیز بنابر رسالت اطلاع رسانی چون گذشته، روز شنبه 31 تیرماه این مراسم را به طور زنده و مستقیم برای علاقه مندان و شنوندگان پخش می کند.



در این دیدار استادان، قاریان، حافظان و نخبگان قرآنی از سراسر کشور حضور خواهند داشت و سطوح مختلف سنی از جمله نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان در این مراسم به اجرای تلاوت، تواشیح، هم‌خوانی قرآن کریم، ابتهال، دعا و مناجات خواهند پرداخت.



علاقه مندان می توانند عصر شنبه 31 تیرماه از ساعت 16 به طور مستقیم شنونده این دیدار از رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 باشند.