کارگاه آموزشی ویژه شوراهای اسلامی، دهیاران و شهرداران شهرستان دامغان برگزار شد

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان روز جمعه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه شوراهای اسلامی، روسای ادارات، دهیاران و شهرداران این شهرستان که با شرکت 400 نفر در سالن اجتماعات منوچهری دامغانی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری و تشکیل این همایش را گوشزد نمودن وظایف شوراها و دهیاران و ایجاد همدلی و هماهنگی بین مسئولین ادارات و شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها و ایجاد فضای صمیمی برای تعامل و حل مشکلات این شوراها بیان کرد.

رضا زارع زاده افزود: شهرستان دامغان دارای 4 شورای اسلامی شهری در شهرهای دامغان، امیریه، دیباج و کلاته رودبار است.

وی تصریح کرد: در این شهرستان 1 شورای اسلامی شهرستان، 2 شورای اسلامی بخش در بخش های مرکزی و امیرآباد وجود دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان اضافه کرد: در این شهرستان 283 نفر عضو شوراهای اسلامی شهری و روستایی هستند.

وی از وجود 64 دهیاری در سطح روستاهای شهرستان دامغان خبر داد و گفت: از این تعداد دهیاری 32 دهیاری در بخش مرکزی و 32 دهیاری دیگر نیز در بخش امیرآباد فعالیت دارند.

به گزارش مهر، در این همایش و کارگاه آموزشی از شورای اسلامی شهر دامغان و شورای اسلامی روستای آستانه از توابع بخش مرکزی به عنوان شورای اسلامی روستایی نمونه با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.