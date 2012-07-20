مدعیان حقوق بشر مقابل کشتار مسلمانان میانمار سکوت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر تزکیه و پاک‌بودن را از شرایط روزه‌داران واقعی دانست و ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: روزه‌دار واقعی باید از گذشته خود توبه کند، با همه وجودش روزه بگیرد و اهل مسجد و اهل دعا باشد.

امام جمعه بوشهر به ترفندهای دشمنان و تحریم‌های اقتصادی آنها علیه نظام اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان سعی دارند با جنگ روانی و اقتصادی دشمن علیه کشور ما به اهداف خود یعنی اختلاف مردم و مسئولان دامن بزنند که به این هدف خود نخواهند رسید.

وی با اعلام حمایت از حزب‌الله، حماس و دولت سوریه، تصریح کرد: کشورهای اسلامی به‌ جای مبارزه با مراکز فساد و استعمار، با کشورهای غربی علیه دولت سوریه همگام شده‌اند ولی ما حمایت خود را از حزب‌الله، حماس و دولت سوریه اعلام می‌کنیم.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه کشورهای مسلمان خط مقدم مبارزه را گم کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مبارزه رژیم صهیونیستی خط مقدم است و همه کشورهای مسلمان باید در این مورد هوشیار باشند.

آیت‌الله صفایی بوشهری اذعان داشت: برخی کشورهای مسلمان دچار انحراف شده اند ولی جمهوری اسلامی مصمم‌تر از همیشه در برابر تمامی رژیم کفر، استعمار و استکبار ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به قتل مسلمانان میانمار، ضمن محکوم کردن این اقدامات ادامه داد: سازمان‌های مدعی حقوق بشر در قبال کشتار 20 هزار مسلمان میانمار سکوت کردند.

آیت‌الله صفایی بوشهری ضمن تقدیر از مسئولان سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی به خاطر ارائه خدمات ویژه و موثر به مددجویان افزود: خدمات بسیار خوبی از سوی تامین اجتماعی و بهزیستی به مددجویان تحت پوشش ارائه می‌دهند.

وی خواستار برنامه‌ریزی مناسب برای حل مشکلات این قشر شد و اضافه کرد: مسئولان باید با برنامه‌ریزی مطلوب با تولید پروژه‌های نوین زمینه را برای خدمات‌رسانی بیشتر به آنها مهیا سارند.