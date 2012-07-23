طراحی کمربند بادشدنی برای خودروهای لوکس

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این شرکت آلمانی در آستانه تولید این کمربندهای بادشدنی برای یک مدل از خودروهای لوکس این شرکت قرار دارد.

مرسدس بنز با این کار پا چای پای شرکت خودروسازی ایتالیایی فورد می گذارد که این کمربندهای بادشدنی را نخستین بار در سال 2011 ارائه کرد و این فناوری را اکنون در تعدادی از مدل های خود به کار بسته است.

این کمربند خودرو مانند کمربندهای معمولی بسته می شود اما زمانی که حسگرهای تصادف، ضربه شدیدی را از ناحیه جلوی خودرو تشخیص دهند این کمربند توسط یک ژنراتور گازی، باد می شود.





در این حالت حجم کمربند به سه برابر حالت معمولی می رسد و سطح وسیع تری را فراهم می کند تا نیروی وارد شده به قفسه سینه مسافر خودرو بهتر توزیع شده و حالت ثبات سرنشین در هنگام تصادف بیشتر حفظ شود.

از آنجا که ماکت های آزمایش تصادف برای اندازه گیری نیروی کم وارد بر سرنشین خودرویی که از کمربند عریض تر استفاده می کند، طراحی نشده اند، مرسدس بنز دوباره به مدل مجازی انسان روی آورده تا فشار بیومکانیکی ناشی از یک برخورد را بررسی کند.

این شرکت همچنین از مدل های انسان مجازی برای ساخت یک قلاب فعال برای کمربند خودرو استفاده کرده تا آن را در مدل های لوکس خود به کار گیرد.

این کمربند بادشدنی فقط برای صندلی عقب خودرو طراحی شده است و سرنشینان صندلی های جلوی خودرو همچنان با کیسه هوا محافظت می شوند.