به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز جنت با اعلام این خبر اظهار داشت: راهکارهای اجرایی این آیین نامه درحال بررسی است و به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: با اجرایی شدن این آئین نامه اختلالی در روند توزیع این فرآورده‌ها به وجود نمی آید بلکه هدف از راه‌اندازی این سامانه، نظام‌مند کردن فرآیند توزیع کالاهای بهداشتی، آرایشی و غذایی است.

معاون سازمان غذا و دارو تصریح کرد: قبل از تدوین و تایید این دستورالعمل، شرکتهای توزیع و پخش فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی، هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت دریافت نمی‌کردند که این خود از نظر بهداشتی باعث به وجود آمدن مشکلاتی در حین انتقال و حمل مواد غذایی می‌شد و سلامت آنها را به خطر می‌انداخت که با تکمیل شبکه توزیع فرآورده‌های سلامت‌ محور تا حدود زیادی جلوی قاچاق و ورود کالاهای غیرمجاز به بازار گرفته می‌شود.

جنت در خصوص برچسبهای اصالت نیز گفت: فاز دوم نصب برچسب اصالت سلامت بر روی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی به شرکتهای واردکننده مربوط است و در این راستا اقدامات لازم جهت نصب برچسب اصالت بر روی محصولاتی که پیش از این وارد کشور شده و در انبارها نگهداری می‌شوند، انجام خواهد شد.

وی افزود: فاز سوم اجرای این طرح نظارت بر سطح عرضه است که امور اجرایی آن به طور جدی درحال پیگیری است.

جنت با بیان اینکه مسئولیت نصب برچسب اصالت بر روی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی برعهده سازمان غذا و دارو است، عنوان کرد: پس از تشکیل تیمهای مشترک و تکمیل طرح برچسب اصالت، آموزش به مردم را در برنامه کار خود قرار خواهیم داد تا دیگر هیچ محصولی را بدون برچسب اصالت خریداری نکنند.