قاچاق دام سلامت دامها را تهدید می کند/ لزوم هوشیاری دامداران برای حفظ سلامت دام

محمد رهبان در گفتگو با مهر اظهارداشت: واکسیناسیون بروسلوز گوسفند و بز در این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: در این واکسیناسیون بیش از 28هزار راس دام علیه بیماری بروسلوزواکسینه می شوند.

وی بیان داشت: این مرحله واکسیناسیون با مشارکت بخش دولتی وخصوصی انجام می شود.

سرپرست دامپزشکی منوجان همچنین با اشاره به اهمیت دام قاچاق در این شهرستان گفت: شهرستان منوجان با توجه به هم مرز بودن با شهرستان قلعه گنج وارتباط این شهرستان با استان سیستان وبلوچستان در مسیر حمل دام های غیر مجاز قرارگرفته است.

وی خاطرنشان کرد:با توجه به خشکسالی های موجود درمنطقه وارزانی دام در سیستان وبلوچستان زمینه را برای سودگران وقاچاقیان فراهم کرده است.

سرپرست دامپزشکی منوجان همچنین با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان گفت: نظارت دامپزشکی برعرضه مواد خام دامی در ماه مبارک رمضان تشدید خواهد شد.

رهبان ماه رمضان را ماه رحمت الهی خواند و اظهارداشت: دامپزشکی شهرستان منوجان در ماه مبارک رمضان نظارت خود را بر عرضه مواد خام دامی تشدید می کند.

وی افزود: این نظارت در شیفت کاری صبح وعصر صورت می گیرد.

سرپرست دامپزشکی منوجان با اشاره به استقرار اکیپ های ثابت و سیار تصریح کرد: شهروندان از ذبح دام در معابر عمومی خودداری کنند.

وی با اشاره به آمادگی دامپزشکی برای رسیدگی به گزارشات مردمی عنوان کرد: همشهریان می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف و یا رعایت نکردن مسائل بهداشتی توسط عرضه کنندگان مواد خام دامی گزارش دهند.