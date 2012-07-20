ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و جلب رحمت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبههای نماز جمعه این هفته شیروان افزود: رمضان ماه گناه سوزی و خرید سرزمین بهشت است.
وی با بیان اینکه باید از این ماه عزیز و این بهارعبادت حداکثر استفاده را ببریم اظهارداشت: توجه به محرومان و مستضعفین جامعه از برکات ماه مبارک رمضان است.
امام جمعه شیروان افزود: خداوند روزه را واجب کرد تا اغنیاء مساوات و برابری بین خود و فقرا را تمرین و با تحمل عطش تشنگی و گرسنگی، محرومین را درک و ازسختی های روز قیامت بکاهند.
وی با اشاره به پنجم مردادماه، سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور گفت: نماز جمعه محور وحدت، پایگاه عبادت، تجلیگاه هدایت و مرکز مبارزه با شیاطین است.
حجت الاسلام کوثری نماز جمعه را از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و بیداری ملتهای مسلمان منطقه را نشئت گرفته از تعالیم اسلامی و تریبونهای نماز جمعه عنوان کرد.
وی افزود: اداره 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از همین پایگاه مقدس انجام و خنثی شدن تمامی فتنهها و توطئههای دشمنان اسلام در طول دوران انقلاب اسلامی به برکت همین نماز جمعه بوده است.
حجت الاسلام کوثری از مردم خواست تا با اهمیت دادن به نمازهای جمعه و با آگاهی یافتن از مسائل مهم روز کشور و جهان، از برکات این سنگر و دژ محکم اسلام بیشتر بهرهامند شوند.
وی از تلاشهای اعضاء ستاد نماز جمعه شیروان که برای برگزاری اقامه نماز، همه هفته مصلی نماز جمعه را آماده میکنند تشکر و قدردانی کرد.
امام جمعه شیروان با اشاره به توطئههای استکبار جهانی در سوریه گفت: استکبار جهانی با همدستی صهیونست ها میکوشد تا با ایجاد فضای رعب و وحشت و پخش شایعات و آدم کشی، علاوه بر ایجاد تزلزل در حکومت این کشور، قطعنامه های ظالمانهای را بر علیه سوریه به تصویب برساند.
وی تصریح کرد: آمریکا و حامیان او بدانند که به لطف الهی و با بیداری مردم مسلمان سوریه و سایر کشورهای اسلامی در این راه هرگز موفق نخواهند شد.
حجت الاسلام کوثری همچنین مسلمان کشی در میانمار را محکوم و آن را توطئه دیگری از سوی استکبار بر علیه مسلمانان و بشریت دانست.
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