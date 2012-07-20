غرب در مادی گرایی سرگردان شده است/معنویت کلید نجات انسانها

به گزارش خبرنگار مهر، ملا احمد شیخی امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی در خطبه های نماز جمعه این شهرستان فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمان جهان تبریک گفت.

وی روزه را یکی از فروع دین برای مسلمانان بیان کرد و گفت: این ماه، ماه آزمایش، ماه مقابله با نفس و کنترل اعضاست، ماهی است که مسلمانان به جنگ با شیطان می روند و بعد از آن پیروزی این موفقیت را با هم جشن می گیرند.

شیخی همچنین ماه رمضان را ماه شفا و درخواست از خدا بیان کرد و افزود: هرکس می تواند این ماه را با توبه شروع کند که این ماه آغاز خیر و برکت در زندگی و سرنوشت مؤمنین است و درگاه خداوند هیچگاه بر توبه بندگانش بسته نشده و نخواهد شد.

ملا احمد شیخی از مردم خواست شأن و حرمت این ماه را حفظ کنند چرا که این ماه در نزد خداوند بسیار گرامی است و رفتارها، خرید و فروش ها، رفت و آمدها، مهمانی ها، شبکه ها و همه و همه باید به ضوابط اسلامی بیش از پیش مقید باشند.

شیخی در ادامه گفت: قلبی که یاد خدا در آن جاری باشد سالم، پاک و سرشار از محبت است و قلبی که خالی از یاد خدا باشد قلبی است بیمار و سرگردان.

وی قرآن را پاک کننده زنگار از قلوب عنوان و اضافه کرد: خنده های اضافی، حرف های بیهوده و باطل، خوانندگی و گوش دادن به لهو و لعب مایه زنگ زدگی قلب هستند.

وی در این رابطه ادامه داد: در دنیای امروز با وجود اختراعات خارق العاده توسط دانشمندان متاسفانه بسیاری از مردم در وادی سرگردانی به سر می برند و در واقع فقط مغز آنها به درستی کار می کند اما قلب آنها با آفت مادی گرایی سیاه و سرگردان است.