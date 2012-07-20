به گزارش خبرنگار مهر، ماهاتیر محمد درآخرین مطلب منتشر شده در وبلاگ خود آورده است : متاسفانه آمریکا با توسل به ابزارهای قدرتمند مالی خود کشورهای جهان را مجبور به توقف تجارت با ایران کرده است و این مساله نشاندهنده عدم استقلال کشورهای جهان در دنیای امروز است.

وی با ابراز تاسف از این که به طور مکرر باید در خصوص عملکرد نادرست دولتمردان آمریکایی در وبلاگ خود بنویسد، نوشته است: تصمیم اخیر آمریکا برای مستثنی کردن مالزی و برخی از کشورهای جهان از تحریم های مالی به علت همراهی با سیاست های کاهش خرید و واردات نفت از ایران، نشاندهنده تداوم خوی استکباری دولتمردان آمریکایی است.



نخست وزیر اسبق مالزی در مطلب خود کشورهای غربی و آمریکا را متهم به دنباله روی از سیاستهای پیشین استعماری برای تسلط بر جهان کرده و از استفاده از ابزارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی برای رسیدن به این هدف ابراز تاسف کرده است.



