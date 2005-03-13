به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام صابري در جمع خبرنگاران گفت: طي جلسه‌اي كه چند ماه قبل با شركت نمايندگان قم در مجلس شوراي اسلامي، استاندار، معاون عمراني استاندار، مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري قم در حضور مرعشي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شد، مقرر گرديد براي احيا و بازسازي بافت قديمي قم و حفظ معماري آن تسهيلاتي با نرخ سود 5 درصد به اشخاص و دستگاه‌هاي مختلف اعطا شود كه بازپرداخت قسمتي از آن به عهده افراد طرف قرارداد و قسمتي ديگر به عهده سازمان باشد.

وي افزود: بر اين اساس، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 100 درصد هزينه مرمت و بازسازي مدارس علميه و تاريخي و مسجد جامع قم را پرداخت مي‌كند.

صابري با اشاره به خدمات شهري مورد نياز در بافت قديم نظير جمع آوري زباله و خدمات آتش نشاني، اين خدمات را به صورت طبيعي به عهده شهرداري دانست و گفت: سازمان ميراث فرهنگي با شهرداري وارد تعامل خواهد شد و تسهيلاتي اعطا خواهد شد كه بازپرداخت 30 درصد از آن به عهده اين سازمان و بازپرداخت 70 درصد از آن به عهده شهرداري خواهد بود.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي آماده است براي امور زير ساختي بافت قديم نظير آب، برق و گاز و همچنين جمع آوري تيرهاي برق بافت قديم تسهيلاتي ارائه نمايد كه بازپرداخت تمام آن به عهده دستگاه‌هاي ذي ربط خواهد بود.

وي اضافه كرد: سازمان ميراث فرهنگي آماده پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي با بازپرداخت 7 ساله است.

وي همچنين گفت: در نظر داريم 2 هزار كمپ نيز براي اقامت مسافران در كنار مسجد مقدس جمكران ايجاد كنيم تا در مواقع ازدحام زائر و مسافر از مشكلات آنان كاسته شود.

صابري در عين از اعطاي 16 ميليارد تومان تسهيلات با نرخ سود 8 درصد به بخش خصوصي از زمان ادغام سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در رابطه با طرح‌هاي پذيرايي و اقامتي خبر داد و گفت: در مجموع با ارائه تسهيلات در كنار آورده اشخاص در اين مدت 32 ميليارد تومان براي ساخت هتل و مجتمع‌هاي پذيرايي و گردشگري سرمايه گذاري شده است.