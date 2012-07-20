نسل کشی واقعی در میانمار رخ داده است/ توطئه غربیها در انفجار سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با دعوت مردم به تقوای الهی اظهار داشت: حلول ماه مبارک رمضان را به مومنان تبریک و تهنیت می گویم.

وی با بیان اینکه ماه رمضان فرصت مناسبی برای خود سازی و تقویت اراده است، یادآور شد: ماه رمضان، ماه آشتی و انس با خداوند متعال است.

رمضان ماه همدلی، مهربانی و توجه به فقرا است

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این ماه فرصتی مناسب برای دوری از گناه و ترک شهوات است، افزود: رمضان ماه همدلی، مهربانی و توجه به نیازمندان و فقرا است.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: مومنان روزه دار در این ماه مبارک نباید فقرا و نیازمندان را فراموش کنند.

وی با اشاره به برخی از اعمال مستحبی در ماه رمضان عنوان کرد: دعا و استغفار، تلاوت قرآن و افطاری و صدقه دادن از اعمالی است که انجام آنها در ماه رمضان فضیلت بسیار دارد.

نماز جمعه، نمازی دشمن شکن و وحدت بخش است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به 5 مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه تهران به امامت مرحوم آیت الله طالقانی اشاره کرد و بیان داشت: نماز جمعه یک عبادت بی نظیر برای گسترش تقوا و دیانت در میان مردم است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه نماز جمعه، نمازی دشمن شکن و وحدت بخش است، تصریح کرد: باید قدر این نماز را بدانیم و حضوری با شکوه در اقامه این نماز داشته باشیم.

حزب الله لبنان الگوی موفق پیروزی در بیداری اسلامی است

خطیب جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه اشاره کرد و اظهار داشت: این مقاومت یک زلزله سیاسی و نظامی بود که ضربه ای مهلک و سنگین بر رژیم صهیونیستی وارد کرد.

وی با بیان اینکه با پیروزی لبنان رژیمی که خود را دژمستحکمی می دانست تبدیل به یک تار عنکبوت سست شد، یادآور شد: لبنان با پیروزی در جنگ 33 روزه توطئه آمریکا در خاورمیانه را به هم زد چرا که همه نقشه آمریکا تامین امنیت رژیم صهیونیستی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حزب الله با پیروزی خود درسی به رژیم اسرائیل داد که هیچگاه فراموش نمی شود، ادامه داد: ایستادگی و مقاومت جوانان حزب الله لبنان مایه مباهات است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه حزب الله لبنان الگویی موفق برای پیروزی در بیداری اسلامی است، اظهار داشت: حزب الله نشان داد که که اگر جوانان سایر کشورها نیز همانند لبنان ایستادگی کنند پیروزی نصیب آنها می شود.

وی با تاکید بر اینکه با آنکه 6 سال از این پیروزی می گذرد اما همچنان درد شکست رژیم غاصب صهیونیستی التیام نیافته است، افزود: بخش عمده ای از پیروزی حزب الله مرهون کمکهای جمهوری اسلامی ایران بوده است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه دشمن قدرت ایران را در این پیروزی دید، تصریح کرد: از آن تاریخ به بعد اسرائیل و آمریکا نقشه های دیگری از جمله تشدید تحریمها علیه ایران و فشار به دولت سوریه را علیه جهان اسلام به کار گرفت.

رفتار دوگانه آمریکا در مسائل سوریه روشن و واضح است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه انفجار تروریستی در دمشق اشاره کرد و اظهار داشت: این انفجار یک عمل غیر انسانی در راستای تامین منافع رژیم صهیونیستی بود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ما این انفجار و عمل غیر انسانی را محکوم می کنیم، یادآور شد: این گونه عملیات های تروریستی از ناحیه اروپا و آمریکا حمایت می شود.

وی با تاکید بر اینکه وقتی طرحهای آمریکا در رابطه با سوریه با شکست مواجه شد به سمت ترور روی آورد، تصریح کرد: امروز آمریکا در مقابل این حادثه سکوت کرده است و حتی حمایت کرده است.

خطیب جمعه خرم آباد ادامه داد: رفتار دوگانه آمریکا در مسائل سوریه کاملا روشن و واضح است.

نسل کشی واقعی در میانمار

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش پایانی سخنان خود به کشتار مسلمانان کشور میانمار اشاره کرد و بیان داشت: این روزها یک نسل کشی واقعی در این کشور اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مسلمان این کشور که بیش از 6 میلیون نفر هستند توسط جمعیت بودایی مذهب افراطی قلع و قمع شده و از کشور اخراج می شوند، یادآور شد: تا کنون بیش از 52 هزار نفر از مسلمانان این کشور کشته شده اند و 26 مسجد آتش زده شده است.

وی با تاکید بر اینکه منازل مسلمانان این کشور ویران شده است و کودکان معصوم توسط بودایی های افراطی کشته شده اند، ادامه داد: حدود 30 هزار نفر را ربوده اند و نتیجه آن یک گور دسته جمعی از مسلمانان است.

مجامع بین المللی در زمینه کشتار مسلمانان میانمار سکوت اختیار کرده اند

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه یک ماه است که این اتفاق افتاده است، یادآور شد: دولت این کشور نیز اعلام کرده است که مسلمانان جزء این کشور نیستند و این عمل چراغ سبز به بودایی های افراطی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مجامع بین المللی نیز سکوت اختیار کرده اند و رسانه های غربی نیز کاملا سکوت کرده اند، تصریح کرد: ما از مجامع بین المللی و سازمان کنفرانس اسلامی می خواهیم که یک اقدام دسته جمعی علیه این کشتار انجام دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه فریاد مسلمانان در کشور میانمار بلند است، اظهار داشت: استکبار جهانی نیز مسئله اسلام هراسی را گسترش داده است و می خواهد به مردم دنیا بفهماند که مسلمانان مزاحم هستند.

وی ادامه داد: ما ضمن محکوم کردن این جنایت از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را مسئلت داریم.