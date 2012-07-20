حفاریهای بی رویه شرکتهای خدماتی اتلاف توانمندیهای عمران شهری دماوند است

محسن اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از دلایلی که باعث ایجاد ناهمواری در سطح آسفالت معابر می شود، حفاری های غیر مجاز و عدم ترمیم آن پس از اتمام کار است.

وی با بیان اینکه این حفاریها به مرور زمان باعث فرسایش آسفالت و ایجاد حفره هایی در مسیرهای عبوری و یا معابر فرعی و اصلی شهر می شود، تصریح کرد: مشکلاتی که شهرداریها بعد از اجرای یک پروژه عمرانی به ویژه در بخش آسفالت با آن رو به رو هستند، ترمیم حفاریهای انجام شده توسط شرکت های خدمات رسان است.

مسئول عمران شهرداری دماوند به عدم همکاری این شرکتها در بهبود عمران شهری اشاره کرده و بیان داشت: از یک سو مردم، شهرداریها را متولی ترمیم معابر سطح شهر می دانند و از سوی دیگر، شرکتهای خدمات رسان به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نمی کنند.

کوتاهی ادارات خدمات رسان دماوند

وی این ناهماهنگی ها را موجب هدر رفت وقت، انرژی، بودجه و... دانست و ادامه داد: شهرداری دماوند قبل از هر گونه اقدامی در اجرای پروژه هایی همچون زیرسازی و آسفالت معابر، طی نامه ای به ادارت خدمات رسان اعلام می دارد که ظرف مدت مقرر در معبر مشخص شده هر گونه عملیاتی که نیاز به حفاری دارد را اجرایی کنند ولی متأسفانه شاهد این کوتاهی ها هستیم.

اسماعیل زاده گفت: این نهادها به هر دلیلی در زمان مقرر و تعیین شده نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود کوتاهی کرده و بلافاصله بعد از اتمام پروژه های آسفالت شهرداری، کار عمرانی خود را آغاز می کنند که این امر را در اکثر معابر سطح شهر شاهد هستیم.

مسئول عمران شهرداری دماوند، اتخاذ تدابیری برای بهبود روند اجرای ترمیم های حفاریها را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: باید زمینه ای فراهم شود تا با نظارت عالیه شهرداری، هرگونه ترمیم، بهسازی و یا دیگر اقدامات توسط این گونه نهادها چون آب، برق، گاز، مخابرات و.... قبل از اجرای پروژه عمرانی انجام گیرد.