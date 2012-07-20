چهارمین جشنواره ورزشی عشایر سراسر کشور در زنجان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از دو روز رقابت بین 300 ورزشکار زن و مرد در زنجان و با معرفی نفرات برتر در رشته‌های مختلف، چهارمین جشنواره ورزشی عشایر سراسر کشور به کار خود پایان داد.



در این دوره از جشنواره ورزشی عشایر سراسر کشور که به میزبانی شهر سلطانیه به انجام رسید، در بخش آقایان، صادق پاکدامن از بوشهر با 72 امتیاز در رشته چهارگانه عنوان نخست را از آن خود کرد، موسی باقری از چهارمحال و بختیاری دوم شد و مهدی فارسی از خوزستان جایگاه سومی را به دست آورد.



در رشته کشتی، یعقوب جلایر از خراسان‌شمالی در وزن منهای 85 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست یافت، سیدداوود زارعی از خراسان‌رضوی نایب‌قهرمان شد و وحید شاه‌محمدی از همدان در جایگاه سوم ایستاد. در وزن به اضافه 85 کیلوگرم نیز وحید درامی‌مقدم از زنجان بر سکوی قهرمانی ایستاد، مرتضی هژبرعراقی از خراسان‌رضوی مدال نقره را به گردن آویخت و علی پزشکی از آذربایجان‌شرقی رتبه سوم را از آن خود کرد.



در بخش موسیقی سنتی، خراسان‌شمالی اول شد، عنوان دومی به سیستان و بلوچستان رسید و جایگاه سومی نیز باز هم در اختیار خراسان‌شمالی قرار گرفت. در حرکات ریسیک تیم‌های کردستان، مرکزی و بیرجند به ترتیب اول تا سوم شدند و در کورس اسب‌سواری نیز بهروز محمدیان از مرکزی قهرمان شد، پژمان اکبری از کهگیلویه و بویراحمد عنوان دومی را به دست آورد و بابک نظرنیا از گیلان در جایگاه سوم ایستاد.



در بخش بانوان این جشنواره نیز فرزانه حاج‌حسینی از قم با کسب 55 امتیاز به مقام قهرمانی در رشته سه‌گانه دست یافت، فریبا کمالی‌مقدم از یزد دوم شد و اسرین قادری از آذربایجان‌غربی به مقام سومی رسید. در رشته کورس اسب‌سواری نیز روشنا علیار از آذربایجان‌غربی بر سکوی نخست ایستاد، مهوش بهرامی از کهگیلویه و بویراحمد نایب‌قهرمان شد و رضوان گودرزی از فارس در جایگاه سوم قرار گرفت.



در نتایج تیمی از جشنواره، تیم‌های بوشهر، مرکزی و خراسان‌رضوی به ترتیب عناوین اول تا سوم بخش آقایان را کسب کردند و در بخش بانوان نیز تیم‌های آذربایجان‌غربی، قم و یزد در جایگاه‌ اول تا سوم ایستادند. همچنین کاپ اخلاق در بخش آقایان به سیستان و بلوچستان رسید و در بخش بانوان نیز خراسان‌شمالی به این مهم دست یافت.

مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون مردان و زنان با حضور بدمینتون‌بازان مطرح کشورمان به میزبانی سالن بین‌المللی آکادمی زنجان برگزار شد که طی آن نفرات برتر رنکینگ آقایان و بانوان معرفی شدند.

نفرات برتر رنکینگ بدمینتون آقایان و بانوان معرفی شدند

مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون مردان و زنان با حضور بدمینتون‌بازان مطرح کشورمان به میزبانی سالن بین‌المللی آکادمی زنجان برگزار شد که طی آن نفرات برتر رنکینگ آقایان و بانوان معرفی شدند.



در بخش مردان 70 بدمینتون‌باز در قسمت یک نفره و 50 بازیکن در قسمت دونفره از 20 استان به مصاف هم رفتند که به رتبه‌های اول تا هشتم یک نفره و اول تا چهارم دونفره جوایزی اعطا و به اردوهای انتخابی تیم‌ملی دعوت شدند.



بر همین اساس و در بخش انفرادی، حسن متقی از گیلان در مرحله نیمه‌نهایی مقابل امید کرمی از اصفهان 2 بر صفر شکست خورد. سروش اسکندری از زنجان نیز 2 بر یک به شهرام کرمی از اصفهان باخت تا برادران کرمی به دیدار نهایی راه یابند. در این مرحله، شهرام کرمی به احترام برادر بزرگ‌تر خود در مسابقه حاضر نشد و امید کرمی در سکوی نخست ایستاد تا عنوان سوم مشترکی نیز به سروش اسکندری از زنجان و حسن متقی از گیلان برسد.



در بخش دونفره مردان نیز در دیدار نهایی، تیم محمدرضا خانجانی و اشکان فصاحتی از تهران مقابل دوبل آزاد امید روشن از قزوین و محسن خمری از سیستان و بلوچستان قرار گرفت که در نهایت تیم تهران با نتیجه 2 بر صفر پیروز میدان شد. مقام سوم مشترکی این بخش نیز به سروش اسکندری و سالار بیات از زنجان و شهرام کرمی و امید کرمی از اصفهان رسید.



این رقابت‌ها در بخش بانوان نیز با حضور 49 بدمینتون‌باز به انجام رسید که ورزشکارانی از استان‌های مازندران، گیلان، یزد، سمنان، زنجان، خراسان‌رضوی، تهران، توابع تهران و البرز در رده سنی نوجوانان و جوانان به مصاف هم رفتند. تا در پایان این رقابت‌ها نفرات برتر خود را برای حضور در مسابقات بین‌المللی دهه مبارک فجر آماده کنند.



در بخش انفرادی این رقابت‌ها ثریا آقایی از تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد، یسری بیگی از اصفهان عنوان دومی را از آن خود کرد و مقام سوم مشترکی نیز به نیکی طرفی‌ن‍ژاد از تهران و ملیکا مطلبی از زنجان رسید. در بخش دونفره هم تیم ثریا آقایی از تهران و یسری بیگی از اصفهان اول شد، زهرا کهریزی و کیانا هاشمی از البرز

مقام دومی را کسب کردند و عنوان سوم مشترکی هم در اختیار نگین ارشدی و ملیکا مکملی از زنجان و فرنوش داوودی و آوا اصلانی از تهران قرار گرفت.

