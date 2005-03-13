  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۵۳

در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ :

وزير امورخارجه فرانسه : تمام جهانيان به خاورميانه توجه ويژه اي دارند

وزير امورخارجه فرانسه در گفتگو با روزنامه آلماني ولت ام زونتاگ خاطر نشان ساخت : نه تنها اروپا بلكه تمامي جهان به خاورميانه توجه خاص دارند .

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ " ميشل بارنيه " وزير امورخارجه فرانسه در ادامه اين گفتگو در خصوص سفر اخير " جرج بوش" ‌رئيس جمهوري آمريكا به تعدادي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه اظهار داشت : آمريكا مي داند كه همواره به حضور اروپا در كنار خود نيازمند است .

وزير امورخارجه فرانسه افزود : اعضاي اتحاديه اروپايي بزودي در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در كشورهاي خود تصميم گيري مي نمايد و پس از چندي ديگر نيز در مورد وزير امورخارجه واحد اروپايي و اتخاذ يك سياست و استراتژي خارجي  واحد در ميان اين  25 كشور اقدام مي كند . تمامي اين امور حاكي از تلاش اروپا براي دستيابي به قدرت لازم در عرصه بين المللي است .

بارنيه در ادامه با بيان اين مطلب كه اروپا به صداي واحد فرانسه - آلمان نياز دارد ،‌ اظهار داشت : پاريس و برلين از سالها پيش مواضع مشتركي را در قبال مسائل مربوط به سياست خارجي اتخاذ مي كردند .

وزير امورخارجه فرانسه در خصوص درخواست اوكراين براي عضويت در اتحاديه اروپايي گفت : به عقيده من پيوستن اوكراين به اتحاديه اروپايي نياز به زمان دارد .

وي در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي نيز تصريح كرد : مقامات اتحاديه اروپايي پيوستن تركيه به اين اتحاديه را نه براي فردا و نه براي دو روز بعد واجب و ضروري دانسته اند . آنها اعلام كرده اند كه اين مسئله نياز به بررسي و كنكاش دارد . شايد اين امر طي 10 تا 15 سال آينده صورت پذيرد .

بارنيه در مورد وضعيت خاورميانه به ولت ام زونتاگ اظهار داشت : فرانسه نيز همانند ساير كشورهاي اروپايي خواهان پاين يافتن هر چه زودتر درگيريهاي منطقه خاورميانه و تامين امنيت و ثبات در اين منطقه است .

وزير امورخارجه فرانسه در همين زمينه افزود : نه تنها اروپا بلكه تمامي جهان به خاورميانه توجه خاص دارند . اين در حالي است كه اتحاديه اروپايي تلاشهاي زيادي را براي خاتمه درگيري در اين منطقه انجام داده است .

کد مطلب 165416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها