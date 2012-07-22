به گزارش خبرنگار مهر، نگارش مجموعه "ستاره حیات" به کارگردانی جواد ارشاد و تهیهکنندگی فریبا توکلی توسط گروه نویسندگان در حال انجام است و اکنون پروژه در مرحله پیش تولید به سر میبرد.
تاکنون حضور حسین محجوب بهعنوان شخصیت اصلی سریال با نام سلیمان میلانی قطعی شده و عوامل در حال رایزنی برای عقد قرارداد با دیگر بازیگران و عوامل پشت صحنه سریال هستند و قرار است مرحله پیش تولید در ماه رمضان به پایان رسیده و با اتمام این ماه تصویربرداری سریال آغاز شود.
"ستاره حیات" که بهعنوان یک پروژه الف برآورد شده، درباره یک ناحیه از اورژانس کشور است و داستانش پیرامون زندگی مسئول این پایگاه سلیمان میلانی میگذرد و علاوهبر نمایش زندگی خصوصی او به همراه همسر و فرزندانش و ماجراهای شخصی تکنسینهای اورژانس، در هر قسمت شاهد دو ماموریت اورژانسی هم هستیم.
این مأموریتها در قالب ملودارم و با محوریت اورژانس پیش بیمارستانی ارائه میشود. سریال مطرح "پرستاران" که از شبکه اول سیما روی آنتن میرفت، بیشتر به اورژانس بیمارستانی میپرداخت اما "ستاره حیات" با محوریت اورژانس پیش بیمارستانی به مأموریتهایی میپردازد که در آن پزشکان برای درمان بیماران و سانحه دیدگان مأموریتهایی با هلی کوپتر، آمبولانس و موتور آمبولانس به خارج از فضای بیمارستان میروند.
"ستاره حیات" در گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما تولید خواهد شد.
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