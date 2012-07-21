عدم حمایت مسئولان از مسابقات کارتینگ

علی رضا شیخ رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین دوره مسابقات کارتینگ رنتال (تفریحی) کشور در پیست کارتینگ نوشهر برگزار و نفرات برتر این مسابقات اعلام شد.

وی افزود: در این مسابقات تیمهایی از کرمان، اهواز، بندرعباس، اصفهان، جیرفت، قم، حیران، بابلسر، رامسر و طالش حضور داشتند که تیم طالش به دلیل مشکلات در آخرین لحظه از حضور در مسابقات انصراف داد.

شیخ رضایی ادامه داد: رقابت مقدماتی این مسابقات از روز پنجشنبه باحضور 18 راننده از 9 شهرستان در شاسی‌ها و کارتهای مختلف آغاز شد تا 10 نفر به فینال رقابت راه یافتند.

وی اضافه کرد: فینال مسابقات کارتینگ رنتال کشور با تایم گیری از ده نفر در روز جمعه برگزار و پنج نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

مسئول برگزارکننده این دوره از مسابقات کارتینگ رنتال کشور افزود: در پایان مسابقات مهدخت سرشاهی از کرمان، ایلیا برون از اهواز، رحیم حاجی‌پور از بابلسر، سجاد برزگر از جیرفت و ابراهیم شرفی‌نژاد از بندرعباس توانستند رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص دهند.

شیخ رضایی یادآور شد: هرچند رکورد این مسابقات با زمان 30 ثانیه و 22 صدم ثانیه در مرحله قبل از فینال و انفرادی توسط ابراهیم شریفی‌نژاد به ثبت رسیده اما در مرحله فینال و رقابت گروهی، مهدخت سرشاهی با زمان 30 ثانیه و 39 صدم ثانیه توانست مقام نخست را به نام خود ثبت کند.

وی با بیان گران بودن ورزش کارتینگ و موتور اسپرت در مسابقات قهرمانی کشور افزود: مسابقات کارتینگ رنتال فرصت مناسبی بوده تا این ورزش در دسترس همگان قرار گیرد و برخلاف مسابقات قهرمانی که هر ورزشکار مجبور به خرید موتورهای14 میلیونی است در مسابقات رنتال این هزینه تا مبلغ 300 هزار تومان کاهش می‌یابد.

وی با گله‌ مندی از عدم حمایت مسئولان از ورزش موتور اسپرت و اتومبیل‌ رانی اظهار داشت: متاسفانه هیچ‌ نوع حمایتی از این ورزش صورت نمی‌گیرد و تنها عشق وعلاقه خود ورزشکاران و فدراسیون بوده که مسابقات برگزار می‌شود.

شیخ ‌رضایی تاکید کرد: گسترش ورزش‌های موتور اسپرت و اتومبیلرانی نقش ویژه در کاهش جرائم و تصادفات رانندگی خواهد داشت زیرا تمام انرژی‌های کاذب ناشی از رانندگی‌های پر سرعت در این ورزش تخلیه می‌شود.

وی اضافه کرد: ورزش کارتینگ نیازمند تبلیغات درست بوده تا خانواده‌ ها در کنار فرزندانشان زمان هیجان و کنترل شده ای را تجربه کنند.

وی افزود: در مسابقات کارتینگ بالاترین تکنیک‌ های رانندگی و ذهن قدرتمند برای تصمیم‌ گیری مناسب و عکس‌العمل‌های دقیق سبب می‌ شود تا افراد در رانندگیدر سطح جاده‌ های عمومی دچار مشکل یا اشتباه نشوند.

مازندران دارای سه کارتینگ در شهرهای نوشهر، رامسر و بابلسر است.