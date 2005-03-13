متولي مشخص و فرهنگ سازي عمومي بهبود وضعيت بهداشتي مساجد را در پي خواهد داشت // مساجد ايران اسلامي بايد الگويي ارزشمند براي مساجد جهان اسلام باشند

پاكيزگي در دين اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است // براي استقبال از سال نو و در كنار پاكيزگي عمومي مساجد در اولويت قرار دارند رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران

رئيس سازمان تبليغات اسلامي مازندران با اشاره به اين كه پاكيزگي و نظافت در دين اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است ، گفت : براي استقبال از سال نو ، در كنار پاكيزگي عمومي ، نظافت مساجد به دليل قداستي كه دارند در اولويت است . حجت الاسلام شكريان افزود : بحث نظافت در اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار است و بحث زيبايي و نظافت نيز چون موارد بسيار ديگري مطرح و بر رعايت اعتدال در اين زمينه تأكيد شده است .وي در مورد ضرورت پاكيزگي ونظافت مساجد به عنوان خانه هاي خدا گفت : طبيعي است كه اين خانه ها به دليل قداست ، اهميت و جايگاهي كه دارند ، مي بايست مورد توجه جدي بوده و همواره از ظاهري آراسته و شايسته برخوردار باشند .حجت الاسلام شكريان با يادآوري در پيش بودن سال نو و اهتمام عمومي به منظور پاكيزه كردن منازل شخصي ، مساجد را خانه هاي خدا معرفي و با تأكيد بر قداست اين اماكن ، گفت : طبيعي است كه براي استقبال از سال نو مساجد از اولويت ويژه اي برخودار هستند ، اين اهميت به قدري است كه در روايات بسياري داريم هر كس به اندازه غباري از آلودگي مسجد را پاك كند ، خداوند دو چندان از رحمت خود را به وي عطا خواهد كرد .وي با اشاره به اين كه نظافته نگه داشتن مسجد بايد به عنوان يك فرهنگ در ميان اقشار مختلف مردم نهادينه شود ، گفت : فرهنگ اسلامي و قرآني اين است كه مسجد همواره براي مراجعان جاذبه داشته وتمام موارد نظافتي آن به خوبي رعايت شود .

پاكيزه نبودن مساجد دلزدگي عمومي را در پي دارد // پاكيزگي خودجوش مساجد محله ها در آستانه سال نو اقدام بسيار مناسبي است رئيس سازمان تبليغات اسلامي گيلان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان با اشاره به در پيش بودن سال نو و پاكيزگي عمومي منازل و با تأكيد بر اين كه پاكيزه نبودن مسجد دلزدگي عمومي را موجب مي شود ، گفت : چنانچه در پي پاكيزگي محل زندگي ، مردم به صورت خودجوش به پاكيزگي مساجد محل زندگي خود نيز توجه داشته باشند ، اقدام مناسبي صورت گرفته و مساجد محله ها نيز به موازارت منازل، پاكيزه خواهند شد . حجت اسلام ياري اظهار داشت : توجه به نظافت و پاكيزگي در دين اسلام از جايگاه خاص و ويژه اي برخوردار است و همواره براين امر به عنوان نشانه اي از ايمان تأكيد مي شود .رئيس سازمان تبليغات اسلامي با تصريح بر اين كه با توجه به اين تأكيد مي بايست در امر نظافت و پاكيزگي اهتمام ويژه اي داشت ، گفت : يكي از اماكني كه پاگيزه نگه داشتن آنها ضروري ، انكارناپذير و بسيار شايسته است ، پايگاه هاي معنوي و عبادي ، يعني مساجد مي باشد . وي با اشاره به اين كه مساجد محل عبادت و تجمع قشر عظيمي از مسلمانان هستند ، افزود : به همين دليل اين اماكن مي بايست از زيباترين مكان ها بوده و همواره پاكيزه و معطر باشند .حجت الاسلام ياري مساجد را محل عبادت ، پرستش خداوند ، اقامه نماز و برگزاري جلسات مذهبي معرفي كرد و گفت : بر همين اساس مساجد محل رجوع اقشار مختلف مردم ، با سلائق و شئونات مختلف است كه توجه به آنها از سوي مسئولان مساجد و خادمان آنها امري ضروري و اجتناب ناپذير است . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان با تأكيد بر اين كه عبادت موجب صعود وعروج انسان است و مساجد نيز مكان هايي براي عبادت و اين صعود وعروج هستند ، افزود : شك نيست ، مكاني كه به عنوان پايگاهي براي صعود و نزديكي هر چه بيشتربه خداوند عالم مورد استفاده قرار مي گيرد و عموم به همين منظور در آن حاضر مي شوند، بايد از جاذبه برخوردار بوده و ظاهري شايسته ، نظيف و معطر داشته باشد .حجت الاسلام ياري با تأكيد بر ضرورت فرهنگ سازي مناسب در اين زمينه و در بين اقشار مختلف مردم ، اين اقدام را حركتي سازنده در جهت بهبود وضعيت مساجد و جذب هر چه بيشتر مخاطب اعلام كرد و گفت : مسجدي كه پاكيزه نبوده و وضعيت مناسبي نداشته باشد ، موجب دلزدگي خواهد شد . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان گيلان با اشاره به در پيش بودن سال نو و نظافت عمومي منازل ، پاكيزه كردن مساجد را نيز پسنديده عنوان كرد و افزود : چنانچه در پي پاكيزگي محل زندگي ، مردم به صورت خودجوش نيز به پاكيزگي مساجد محل زندگي خود توجه داشته باشند ، اقدام مناسبي صورت گرفته و مساجد محله ها نيز به موازارت منازل، پاكيزه خواهند شد .

مساجد بايد هر روز خانه تكاني شوند // متولي مشخص و فرهنگ سازي عمومي بهبود وضعيت بهداشتي مساجد را در پي خواهد داشت رئيس سازمان تبليغات اسلامي هرمزگان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي هرمزگان با تأكيد بر ضرورت توجه مستمر به نظافت و پاكيزگي مساجد ، فرهنگ سازي عمومي را در اين زمينه بسيار مؤثر اعلام و تأكيد كرد : نداشتن متولي مشخص يكي از دلايل نامطلوب بودن وضعيت فعلي بهداشت مساجد است . حجت الاسلام سيد شكرالله زندوي گفت : مساجد به عنوان پايگاه هايي فرهنگي و معنوي مي بايست در طول سال و به طور مرتب مورد نظافت و پاكيزگي قرار گرفته و همواره معطر و تميز باشند . وي با اشاره به اين كه مساجد نمي بايست تنها در مقطعي از سال ، مورد توجه نظافت قرار گيرند ، گفت : بي ترديد پاك بودن و ظاهر مناسب داشتن مسجد ، از جمله عوامل جلب و جذب عمومي است ، بنابراين مسئولان و هيأت امناي مساجد مي بايست به اين مسئله توجه ويژه اي داشته و در راستاي رسيدن به اين مرحله فعاليت كنند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان با تأكيد بر اين كه مساجد بايد هر روز مورد خانه تكاني قرار گيرند ، سال نو را بهانه مناسبي براي نظافت مسجد عنوان كرد و گفت : بسيار شايسته و ضروري است كه پاكيزگي مسجد به عنوان يك فرهنگ در ميان اقشار مختلف مردم نهادينه شده و مورد توجه قرار گيرد . حجت الاسلام زندوي افزود : در كنار نهادينه شدن اين فرهنگ ، خادمان مساجد نيز بايد به طور جدي تري در امر نظافت مساجد فعاليت كنند و بي ترديد اين امر مستلزم داشتن يك متولي مشخص به منظور نظارت مستمر و سازنده بر عملكرد اين گروه است . حجت الاسلام زندوي تأكيد كرد : متولي مشخص و فرهنگ سازي عمومي عواملي هستند كه بهبود وضعيت بهداشتي مساجد را در پي خواهند داشت .

نظافت مساجد به عنوان خانه هاي عبادي و معنوي در آستانه سال نو بسيار ضروري است // به دليل نداشتن متولي مشخص پاكيزگي مساجد اغلب مورد غفلت قرار مي گيرد رئيس سازمان تبليغات اسلامي قزوين

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين نظافت و پاكيزگي مساجد را از امور بسيار مهم اعلام كرد و گفت : با توجه به در پيش بودن سال نو و توجه عمومي به نظافت و پاكيزگي منازل شخصي ، نظافت مساجد ، به عنوان خانه هاي عبادي و معنوي نيز ضروري است ، البته از آنجا كه اين امر نيز مانند ساير امور مربوط به مساجد، متولي مشخصي ندارد ، علي رغم توجه و حساسيت بسيار ، مورد غفلت قرار گرفته و در بسياري موارد شاهد وضعيت نامناسب مساجد به لحاظ بهداشت و پاكيزگي هستيم . حجت الاسلام علي اكبر عزيزخاني اظهار داشت : متأسفانه مسائل مربوط به مساجد در نظام ارزشمند اسلامي ، چندان مورد توجه قرار نگرفته و در موارد بسياري حتي به فراموشي سپرده شده است .رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين ضمن تأكيد بر مردمي بودن مساجد ، توجه و حمايت دولت را ضروري اعلام كرد و گفت : بي ترديد مساجد نيز همانند ديگر اماكن مي بايست از حداقل استانداردها برخوردار باشند تا حادثه مسجد ارك تكرار نشود . حجت الاسلام عزيزخاني با اشاره به در پيش بودن سال نو و توجه عمومي به نظافت و پاكيزگي منازل شخصي ، نظافت مساجد ، به عنوان خانه هاي عبادي و معنوي را مورد تأكيد قرار داد و افزود : متأسفانه از آنجا كه اين امر نيز مانند ساير امور مربوط به مساجد متولي مشخصي ندارد ، علي رغم توجه و حساسيت بسيار ، مورد غفلت قرار گرفته و در بسياري موارد شاهد وضعيت نامناسب مساجد به لحاظ بهداشت و پاكيزگي هستيم . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قزوين با تأكيد بر اين كه نداشتن ظاهر مناسب مساجد عاملي براي دفع مخاطب خواهد بود ، گفت : رسانه هاي گروهي با تبليغات و اطلاع رساني صحيح مي توانند اهميت موضوع توجه به پاكيزگي و نظافت مساجد را يادآورشده و ضمن ترغيب اقشار مختلف مردم براي فعاليت در راستاي پاكيزگي مساجد ، فرهنگ سازي مناسبي نيز در اين زمينه داشته باشند .

توجه به پاكيزگي مساجد به موازات نظافت منازل شخصي از اهميت ويژه اي برخوردار است // در ميان تمام خانه هايي كه در آستانه سال نو مورد نظافت قرار مي گيرند مسجد به عنوان خانه خدا در اولويت قرار دارد رئيس سازمان تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان با تأكيد بر اين كه توجه به نظافت و پاكيزگي مسجد ، به موازات نظافت و پاكيزگي منازل شخصي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، پاكيزگي را نشانه ايمان اعلام كرد و گفت : در ميان تمام خانه هايي كه در آستانه سال نو مورد نظافت قرار مي گيرند ، مسجد به عنوان خانه خدا در اولويت قرار دارد به همين دليل طراوت ، پاكيزگي و معطر بودن اين اماكن در ايام نوروز مي بايست بيش از هر مكان ديگري نمود داشته باشد. حجت الاسلام ولي نژاد يادآورشد : نظافت و آماده سازي مساجد براي حضور بهتر و بيشتر اقشار مختلف مردم ، امري است كه مي بايست جدي گرفته شده و در راستاي آن به خوبي فعاليت شود . وي با تأكيد بر اين كه توجه به نظافت و پاكيزگي مسجد ، به موازات نظافت و پاكيزگي منازل شخصي از اهميت برخوردار است ، گفت : خداوند زيبا و جميل است و به همان نسبت نيز زيبايي و جمال را دوست دارد و وظيفه تمام انسان هاست كه براي رسيدن به زيبايي تلاش و فعاليت كنند . حجت الاسلام ولي نژاد با يادآوري اين كه پاكيزگي نشانه ايمان است ، افزود : انسان امروزي در حد مطلوبي به نظافت و پاكيزگي محل زندگي ، لباس و شهر خود اهميت مي دهد و در اين ميان ، نظافت مساجد به عنوان خانه هاي خدا ، هرگز نبايد فراموش شده و مورد كم توجهي ويا بي توجهي قرار گيرد . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان در ادامه گفت : به لحاظ عرف و شرع ، انسان موظف است خانه و تمامي اماكن و محل هاي مربوط به زندگي خود را تميز نگه داشته و در زمينه پاكيزگي آنها فعاليت كند ، مسجد به عنوان خانه خدا توجه ويژه اي را مي طلبد و بي ترديد نظافت آن ، كار شاق و سنگيني نيست . حجت الاسلام ولي نژاد يادآورشد : همه مردم بايد در امر پاكيزگي مسجد فعاليت كنند و هرگز نمي بايست اين امر را تنها مختص خادمان مساجد و ديگر دست اندركاران اين پايگاه بدانند ، پاكيزه كردن مسجد بايد به عنوان يك فرهنگ عمومي تلقي شده و همگي در راستاي آن فعاليت كرده ، خود را مسئول دانسته و كمك در امر نظافت مساجد را براي خود يك افتخار بدانند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان با اشاره به درپيش بودن سال نو و فعاليتي كه همه خانواده ها در امر خانه تكاني و نظافت منازل خود دارند ، توجه به امر پاكيزگي و غبارروبي از مساجد را نيز ضروري اعلام كرد و گفت : در ميان تمام خانه هايي كه مورد نظافت قرار مي گيرند ، مسجد به عنوان خانه خدا در اولويت قرار دارد و مي بايست با توجه و دقت نظر لازم مورد نظافت قرار گرفته و به شايستگي پاكيزه شود .

فعاليت در زمينه پاكيزگي مساجد ثواب و اجر بسياري در پي دارد رئيس سازمان تبليغات اسلامي يزد

رئيس سازمان تبليغات اسلامي يزد با تأكيد بر ضرورت توجه ويژه به نظافت ظاهري و دروني مساجد ، اين امر را نشانه اي از ايمان مسلمانان اعلام كرد و گفت: فعاليت در زمينه نظافت و پاكيزگي مسجد ، ثواب و اجر بسياري را بدنبال دارد . حجت الاسلام سيد محمد شريف حسيني كوهستاني اظهار داشت : توجه ويژه به امر نظافت و زيبايي ظاهري مساجد امري ضروري و اجتناب ناپذير است كه بي توجهي به آن فاصله گرفتن افراد از اين اماكن فرهنگي و معنوي را در پي خواهد داشت . حجت الاسلام حسيني با اشاره به اين كه فعاليت در زمينه نظافت و پاكيزگي مسجد ، ثواب و اجر بسياري را بدنبال دارد ، گفت : در روايات متعدد نيز به امر نظافت و پاكيزگي مساجد سفارش شده ، به طوري اين امر حتي مهم تر و بهتر از نظافت منازل شخصي عنوان شده است .رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد با تأكيد بر اين كه توجه به نظافت و ظاهر آراسته مساجد نبايد با تجمل گرايي و صرف هزينه هاي بالا اشتباه گرفته شود ، گفت : يك مسجد در هر شرايطي مي بايست مرتب ، منظم و پاكيزه باشد ، بي ترديد رسيدن به چنين جايگاهي نياز به هزينه هاي چنداني ندارد كه برخي به اين بهانه از توجه به پاكيزگي مساجد غافل مي شوند .وي توجه به حفظ اصالت معماري ايراني - اسلامي مسجد را ضرورتي ديگر براي مساجد كشور اعلام كرد و گفت : هرگز نبايد از اين شيوه معماري دور شده و همواره مي بايست با معماري اصيل ايراني - اسلامي براي مساجد كشور ، ظاهر مرتب و شايسته آنها را نيز حفظ كرد و ضمن جلوگيري از بروز خرابي ، تخريب ها و خسارات را بلافاصله مرمت ، بازسازي و شأن مسجد را حفظ كرد . حجت الاسلام حسيني با تأكيد بر اين كه رعايت موارد فوق يعني توجه به معماري و ظاهر مساجد و همچنين ايجاد فضايي تميز و پاكيزه ، جلب و جذب نمازگزاران بسيار را در پي خواهد داشت ، گفت : در چنين شرايطي به خوبي مي توان آموزه ها و معارف دين را مطرح كرده و در راستاي فرهنگ سازي ديني مناسب موفق عمل كرد . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد افزود : مساجد ايران اسلامي مي توانند الگوهايي بسيار مناسب براي جهان اسلام باشند و براي رسيدن به چنين جايگاهي مي بايست در كنار رعايت مواردي كه عنوان شد ، با برنامه ريزي هاي دقيق و مناسب و بهره گيري از ابزاري چون اينترنت و نشريات مختلف ، مساجد كشور و فعاليت هاي آنها را به جهانيان معرفي كرد .

توجه به نظافت و زيبايي مساجد امري شرعي و خداپسندانه است // مساجد ايران اسلامي بايد الگويي ارزشمند براي مساجد جهان اسلام باشند رئيس سازمان تبليغات اسلامي لرستان

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان با اشاره به اين كه حفظ ظاهر زيبا و تميز براي مساجد ، از جمله عواملي است كه جذب مخاطبان بيشتري را در پي داشته و ارج و منزلت آن را ارتقاء خواهد بخشيد ، گفت : توجه به نظافت و زيبايي مساجد امري شرعي و خداپسندانه است .حجت الاسلام اسماعيل قبادي افزود : حفظ ظاهر مساجد و توجه به زيبايي و تميزي اين اماكن در ايجاد جاذبه هر چه بيشتر مؤثر خواهد بود . وي با تأكيد بر اين كه فرش كهنه و بي رونق و همچنين مساجد تاريك و بدون لامپ ، با ظاهري ناشايست به هيچ عنوان نمايانگر فضايي اسلامي و معنوي نيستند ، بر ضرورت توجه هر چه بيشتر به نيازها و موقعيت ظاهري و باطني مساجد تأكيد كرد و گفت : توجه به نظافت و پاكيزگي مساجد، امري شرعي و خداپسندانه است كه امامان جماعت و هيأت امناي مساجد مي بايست به اين امر توجه ويژه داشته باشند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان زيبايي ظاهري مساجد و بهره گيري مناسب از معماري اسلامي - ايراني را نيز ضرورتي ديگر براي مساجد كشور اعلام كرد و افزود : يك مسجد زيبا و دلپسند مي بايست از نعمت گلدسته ، مناره و محراب بهره مند باشد. حجت الاسلام قبادي با اشاره به اين كه متأسفانه برخي از مسئولان مساجد به بهانه پرهيز از تجملات ، كوچكترين امكانات و نيازها ، همچون وضوخانه و جا لباسي را نيز از مساجد دريغ مي كنند گفت : در پي اين بي توجهي ، ظاهر چنين مساجدي نيز مطلوب نبوده ، كهنگي ، خرابي و كثيفي آن وضعيت رقت باري را براي اين فضاهاي معنوي ايجاد مي كند . رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان با تأكيد بر اين كه چنين وضعيتي به هيچ عنوان مطلوب مساجد كشور اسلامي ايران نيست ، دقت هر چه بيشتر متوليان بر امور پاكيزگي ، تأمين تجهيزات و حتي معماري مساجد را يادآورشد و گفت : مي بايست با توجه ويژه به اين اماكن مذهبي و انسان ساز شرايطي را فراهم آوريم تا مساجد ايران اسلامي ، نمونه و الگويي ارزشمند براي مساجد جهان اسلام باشند .