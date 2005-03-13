بهترين هاي تئاتر پليس معرفي شدند

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" در ابتداي اين برنامه كه با تلاوت قرآن و اجراي سرود آغاز شد ، سردار تقي پور ، معاون تبليغات اسلامي به ارائه گزارش كلي از جشنواره پرداخت .

در ادامه پس ازاجراي قطعه نمايش " قراره دزد بياد " حجه الاسلام " رحماني" رئيس عقيدتي سياسي نيروي انتظامي به ايراد سخن پرداخت . رحماني در انتقاد به وضعيت فعلي تئاتر گفت : متاسفانه با همه خصوصيات برجسته اي كه هنر تئاتر دارد ، استقبال زيادي از آن چنان كه بايد نسبت به اين هنر صورت نمي گيرد . وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش اضافه كرد : امروز مذهبيون ما فقط به حوادث عاشورا و تغذيه خواني اكتفا كرده اند .

رحماني با باابراز تاسف از اينكه تنها 167 نفر از نيروي انتظامي در جشنواره شركت كرده اند اظهار اميدواري كرد كه در جشنواره هاي آينده بتوانيم از تئاتر در انتقال هنجارها و ناهنجارهاي جامعه استفاده كنيم . حجه الاسلام رحماني در پايان خواستار توسعه كمي و كيفي تئاتر در شهرستان ها شد .

اجراي گروه موسيقي " چهل دف " به سرپرستي فرشيد قريب نژاد بخش ديگري ازمراسم بود كه به دليل مشكلات صدابرداري و جمعيت زياد گروه ، با تاخير قابل توجهي همراه شد .

در ادامه " بهزاد فراهاني " ديگر سخنران مراسم ضمن ارج نهادن به هنر تئاتر گفت : بخشي از سخنانم با حجه الاسلام رحماني است . اگر مي خواهيد تئاتربه ناهنجاري ها بپردازد بايد از پرسنل پليس دعوت كنيم تا تئاترها را تماشا كنند .

پس از خواندن بيانيه هيات داوران توسط " سراج " ، " ورمزيار " دبير فرهنگي فرهنگسراي بهمن به اعلام نتايج پرداخت و سردار تقي پور ، حجه الاسلام رحماني ، جعفري ، سواد كوهي دبير جشنواره ، بهزاد فراهاني و محسن زهتاب ، جوايز برگزيدگان را اهداكردند .

بخش خياباني ونمايش هايي با محوريت موضوع انتظامي:

- لوح تقدير بازيگري مرد ونيم سكه بهار آزادي به فرشاد صالحي در نمايش " بيكار " اهدا شد .

- لوح تقديربهترين بازيگر مرد و نيم سكه بهارآزادي به ( شهباز عباسي ) براي بازي در نمايش " فراموش شده " اهدا شد .

- لوح تقدير ونيم سكه بهار آزادي به ( فخري امامي ) براي بازي در نمايش خياباني "فراموش شده " اهدا شد .

-لوح تقدير بهترين كارگرداني و نيم سكه بهاربه " فرشاد صالحي " كارگردان نمايش " بيكار "

بخش آزاد:

- ديپلم افتخار رتبه سوم طرح ونيم سكه بهار آزادي به "علي فرهاد زاده " براي نمايش (x بزن )

- ديپلم افتخار رتبه دوم طرح و يك سكه بهار آزادي به ( جمشيد عسكري ) براي نمايش " آخرين النگو "

- ديپلم افتخار رتبه اول طرح و تنديس جشنواره و يك و نيم سكه به نويسنده طرح ( دناك اوت ) ؛ كاوه مهدوي

- لوح تقدير و نيم سكه نمايشي به صديقه حيدر نژاد براي طرح نمايشي : ( يك جو غيرت )

- لوح تقدير طرح نمايشي و ربع سكه بهار آزادي به " ضياء همايون " براي طرح " بازجويي يك قتل "

- لوح تقدير كارگرداني و ربع سكه بهاربه علي فرهاد زاده براي نمايش ( x بزن )

- لوح تقدير كارگرداني و ربع سكه بهاربه " اكبر قهرماني " براي نمايش " پليس "

- ديپلم افتخار رتبه سوم كارگرداني و نيم سكه بهارآزادي به ( حامد حسين زادگان ) براي نمايش " بيجه (2)

- ديپلم افتخار رتبه سوم و يك سكه بهارآزادي به " جمشيد عسكري " براي نمايش ( آخرين النگو )

- ديپلم افتخار رتبه اول و تنديس جشنواره و يك و نيم سكه بهار آزادي به كارگرداني نمايش ناك اوت : كاوه مهدوي ، اميد شاهنده

- ديپلم افتخار رتبه اول بهترين بازيگري زن و تنديس جشنواره و يك ونيم سكه بهار آزادي به " افسانه مصدق "

بازيگري نمايش " بيجه (2)

- لوح تقدير و ربع سكه بهارآزادي براي بازيگري نوجوان محمدآقايي نمايش بيجه (2)

- لوح تقدير بهترين بازيگر مرد و ربع سكه بهارآزادي به ( بهروز فيامني ) براي بازي درنمايش " گيتي به دنبال اين ها ، اين ها به دنبال گيتي "

- لوح تقدير بازيگري مرد و ربع سكه بهار آزادي به " محمد موسوي " براي بازي در نمايش ( آخرين النگو )

- ديپلم افتخار رتبه سوم مرد و نيم سكه بهار آزادي به ( جمشيد عسكري ) براي بازي درنمايش ( آخرين النگو )

- ديپلم افتخار رتبه دوم بازيگري مرد و يك سكه بهار آزادي به ( افشار وحيدي ) براي نمايش ( بيجه 2 )

- تنديس جشنواره و يك و نيم سكه بهارآزادي به ( اميررونقي ) رتبه اول بازيگري براي نمايش ( ناك اوت )

جايزه ويژه هيئت داوران شامل لوح تقدير ، تنديس جشنواره يك سكه بهارآزادي به خاطر توجه به موضوعات مورد نظر جشنواره به كارگرداني نمايش :" ميگن قراره دزد بياد " ، حامد بي آزار

درپايان اعلام نتايج بخش خياباني ، داوران اين بخش آقايان غنچي ، فتح اللهي و سراجي مورد تقدير قرار گرفتند .

بخش صحنه اي:

هيئت داوران نمايش برگزيده اي را در بخش موسيقي حائز اهميت نداشت .

- لوح تقدير و نيم سكه بهار آزادي به موسيقي نمايش ( كنار شيرآتش نشاني ) آقاي " محمد رضا جانگيري "

- لوح تقدير و نيم سكه بهارآزادي به موسيقي نمايش " تنگنا " آقاي " صادق كلامي "

طراحي صحنه :

- ديپلم افتخار رتبه سوم و نيم سكه به علي وفايي نژاد و بهروز باقيان

- ديپلم افتخار رتبه دوم طراحي صحنه ويك سكه به " كامبيززاهد پور" و " امير داوودي پسند براي نمايش : آن روزها خاطره .

- تنديس جشنواره براي رتبه اول طراحي صحنه و يك ونيم سكه به "شهلا كوهستاني " براي نمايش " وقت سقوط عروسكها "

نمايشنامه :

- ديپلم افتخاررتبه سوم و نيم سكه بهار آزادي به سروش طاهري براي نمايش تاتوره .

- ديپلم افتخار رتبه دوم و يك سكه بهاربه ( عليرضا حنيفي ) براي نمايش پنجه روزگار .

- ديپلم افتخار رتبه اول و تنديس جشنواره و 2 سكه بهار آزادي به " وحيد منافي" و يعقوب صديقي جمالي براي نمايش " آنجا كه خانه ام نيست " .

كارگرداني :

- ديپلم افتخار رتبه سوم كارگرداني و يك سكه بهار به " كريم جشني " براي نمايش تاتوره .

- ديپلم افتخار رتبه دوم و يك و نيم سكه به ( محسن افشار ) براي نمايش ( كنار شير آتش نشاني )

- ديپلم افتخار رتبه اول كارگرداني و دو سكه بهار به يعقوب صديق جمالي براي نمايش "آنجا كه خانه ام نيست "

بازيگري زن :

- لوح تقدير و نيم سكه بهار به معصومه جليلوند بازيگر نمايش بچه هاي پارك

- لوح تقدير و نيم سكه به شيوا ايوبي بازيگر نمايش " آن روزها خاطره "

- ديپلم افتخار رتبه سوم بازيگري به فاطمه عبدالملكي براي نمايش " پنجه روزگار"

- ديپلم افتخار رتبه دوم و يك ونيم سكه بهار به " آزيتا رزقي "

بازيگر نمايش ( خفاش )

- تنديس جشنواره و دو سكه بهار آزادي به رتبه اول بازيگر زن تارا ميلك نمايش "آنجا كه خانه ام نيست "

بازيگري مرد :

- لوح تقدير ونيم سكه بهار رتبه سوم به بهروز عقبيان براي نمايش خفاش

- لوح تقدير رتبه دوم و نيم سكه بهار به " حسين كشفيه " براي نمايش " آن روزها خاطره .

- ديپلم افتخار رتبه سوم بازيگري مرد و يك سكه بهار به مجيد فروغي براي نمايش ( كنار شير آتش نشاني )

- لوح تقدير ونيم سكه بهار به اميررضا سالار، نمايش " بچه هاي پارك "

- ديپلم افتخار رتبه دوم بازيگري و يك ونيم سكه بهار آزادي به طور مشترك به غلام بابوته براي نمايش كنارشير آتش نشاني و كيوان صباغ براي نمايش تاتوره

- تنديس جشنواره و دو سكه بهار آزادي به رتبه اول بازيگري مرد براي وحيد منافي در " آنجا كه خانه ام نيست " هيئت داوران تقدير ويژه شامل لوح تقدير ، تنديس جشنواره ودوسكه به خاطر نقدي آگاهانه به زندگي اجتماعي خانواده پليس به گروه "آنجا كه خانه ام نيست "

بخش صحنه اي گروه هاي آزاد :

- لوح تقدير و نيم سكه به اميد شاهنده طراح صحنه نمايش " آهوي از دست رفته "

- لوح تقدير و نيم سكه به علي دل پيشه براي طراحي صحنه نمايش " يك ساعت ماند ه"

نمايشنامه نويسي :

- ديپلم افتخار و يك سكه براي رتبه سوم نمايشنامه نويسي به احمد طهماسبي براي نمايش "سرعت " و ( ثنا نعمتي ) نمايش دريا نيز مي شود .

- ديپلم افتخار رتبه دوم متن و يك و نيم سكه بهار به متن (يك ساعت مانده سرهنگ ) آقاي علي دل پيشه .

- ديپلم افتخار رتبه اول و دو سكه بهار به ( اميد شاهنده ) براي نمايش " آهوي ازدست رفته "

- ديپلم افتخار كارگرداني و يك سكه به طور مشترك به احمد طهماسبي " سرعت " ثنا نعمتي " دريا نيز مي ميرد "

- ديپلم افتخار رتبه دوم كارگرداني و يك ونيم سكه به اميد شاهنده و كاوه مهدوي در آهوي ازدست رفته .

- ديپلم افتخار رتبه اول جشنواره و تنديس جشنواره و دوسكه به مرتضي سعيديان براي نمايش ( يك ساعت مانده )

بازيگري زن :

- لوح تقدير و نيم سكه بهار به " سارا عباس پور " براي بازي در نمايش سرعت .

- لوح تقدير ويك سكه بهار براي رتبه سوم بازيگري زن به مينا شجاعيان براي نمايش : يك ساعت مانده سرهنگ

- لوح تقدير و يك و نيم سكه براي رتبه دوم بازيگري به صفورا كاظم پور براي نمايش " دريا نيز مي ميرد "

- تنديس جشنواره ، دو سكه بهار به رتبه اول بازيگري زن مرجان علمي در آهوي ازدست رفته .

بازيگري مرد :

- لوح تقدير ونيم سكه بهار به مهدي شاه تيري در " جاذبه "

- لوح تقدير رتبه سوم بازيگري مرد و يك سكه به ( احمد طهماسبي ) براي بازي در نمايش ( بي بخار)

- ديپلم افتخار رتبه دوم بازيگري مرد و يك ونيم سكه به محمد چرختاب براي بازي در " دريا نيزمي ميرد "

- تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار رتبه اول بازيگري مرد و دو سكه بهار آزادي به علي پيشه براي نمايش " يك ساعت مانده سرهنگ "

تقدير ويژه هيئت داوران ولوح تقدير و تنديس جشنواره و يك ونيم سكه به طور مشترك به دو گروه آهوي ازدست رفته ويك ساعت مانده سرهنگ در پايان هيئت بخش صحنه اي ، بهزاد فراهاني مجيد جعفري ومحسن زهتاب مورد تقدير قرار گرفتند .