خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: کشتار وحشیانه مردم مسلمان میانمار این سوال را به ذهن متبادر می سازدکه جدای از مدعیان حقوق بشر در کشورهای غربی، وظایف کشورهای اسلامی به خصوص سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک سازمان فراملی اسلامی در قبال این فاجعه چیست؟

سازمان کنفراتس اسلامی که در پی حریق مسجد القصی، قبله اول مسلمین جهان توسط صهیونیست ها و اسرائیل در سال 1963 تشکیل گردید دارای اهداف متنوعی همچون هماهنگ ساختن تلاش ها برای حفاظت از مکانهای مقدس اسلامی و حمایت از مردم فلسطین، تلاش برای رفع اختلاف میان کشورهای عضو سازمان، مبارزه برای ریشه کنی استعمار و تبعیض و همچنین حمایت از مسلمانان در کشورهای غیر عضو از آن جمله می باشد.

منشور این سازمان خواستار حمایت از مسلمانان درکشورهای غیر عضو بوده و از کشورهای غیر اسلامی می خواهد حقوق دینی، مذهبی واجتماعی مسلمانان را رعایت نمایند. سازمان کنفرانس اسلامی در گذشته برای اجرای این ماموریت مهم اقدامات مختلفی را انجام داده است،نظیر؛ توصیه به دولت هند برای رعایت حقوق مسلمانان و جلوگیری از تخریب مسجد بابری، حمایت ازمسلمانان ترک در قبرس و بلغارستان.

طبق آمار رسمی دولت میانمار4 در صد مردم میانمار مسلمان میباشند، ولی به گفته مسلمانان آن کشور، جمعیت مسلمان در حال حاضر بین 4 تا 14 در صد است و اتفاقا ورود اسلام به این کشوربه قرن اول هجری برمی گردد. بنابر این مسلمانان به عنوان یک اقلیت مذهبی با سابقه طولانی در این کشورزندگی کرده و جلوگیری از کشتار وحشیانه مسلمانان این کشور و حمایت از اقلیت مسلمان درآن، طبق منشور سازمان کنفرانس اسلامی، جزو وظایف سازمان محسوب می گردد.

یکی از ابزارهای اجرایی این مسئولیت، تشکیل جلسه فوق العاده سازمان است؛ زیرا وزرای خارجه کشورهای اسلامی در صورت لزوم می توانند اجلاس فوق العاده تشکیل داده و به بررسی مسائل مهمی که برای جهان اسلام پیش آمده بپردازند. در گذشته نیز سازمان جلسات فوق العاده متعددی را برای احقاق حقوق مسلمانان داشته است، نظیر؛ اجلاس فوق العاده ژوئن 1992 در استانبول و دسامبر 1992 جده در خصوص اوضاع بوسنی و هرزگوین.

بنابر این دراین شرایط حساس لازم است وزرای خارجه کشورهای اسلامی جلسه اضطراری تشکیل داده و با ارائه قطعنامه ای ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانه مردم میانمار تدابیری را برای جلوگیری از آن و احقاق حقوق مسلمانان آن کشورطبق منشور سازمان بعمل آورند. با توجه به پتانسیل بالای 57 کشورعضو سازمان کنفرانس اسلامی، این سازمان می تواند ضمن فشار به دولت میانمار برای تضمین امنیت مسلمانان این کشور، در صورت لزوم با شرکای تجاری دولت میانمار مانند چین، تایلند، ژاپن، هند، کره جنوبی و ژاپن وارد مذاکره شده و از طریق این کشورها نیز به دولت مذکور فشار وارد کرده و نسبت به برقرای امنیت برای اقلیت مسلمان میانمار اقدام نماید و وحدت کشورهای اسلامی را برای دفاع از حقوق مسلمانان جهان به نمایش گذارد و برای انجام وظایف سازمانی تلاش نماید.

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* مهدی پورحسنی