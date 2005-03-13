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۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۴۹

صبح امروز با گردهمايي در دفتر وزير آموزش و پرورش :

روساي آموزش و پرورش كشور ،خواستار تامين كسري بودجه خود شدند

به رغم تاكيد نمايندگان مجلس و مسوولان كشور مبني بر پرداخت كسري هاي وزارت آموزش و پرورش در سال جاري تاكنون از هزار ميليارد تومان كسري بودجه وزارت آموزش و پرورش فقط 250 ميليارد تومان پرداخت شده است ، به همين منظور روساي سازمانهاي آموزش و پرورش از روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت كسربودجه در وزارت آموزش و پرورش تجمع كرده و خواستار تامين كسري بودجه شدند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رئيس سازمان آموزش و پرورش خوزستان با تاكيد بر اينكه كسر بودجه اين استان 96 ميليارد تومان است كه فقط 41 ميليارد تومان آن پرداخت شده است و 55 ميليارد تومان باقي مانده است ، گفت : به رغم اينكه ماههاست تامين كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيده و قرار بود با مصوبه اخير مجلس مبني بر جابه جايي رديف هاي بودجه اي اين كسري تامين شود اما تا كنون فقط كمتر از يك چهارم اين كسري تامين شده است.

عبدالرسول عمادي با اشاره به اينكه تا كنون حدود 250 ميليارد تومان از كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش تامين شده است ، افزود : 5 ماه است كه حق التدريس معلمان پرداخت نشده و همچنين پاداش پايان خدمت بازنشستگان ، ارتقاي شغلي معلمان و بسياري از پرداخت هاي پرسنلي پرداخت نشده است.

رئيس سازمان آموزش و پرورش لرستان نيز با اشاره به اينكه طرح ارتقاي شغلي معلمان و افزايش حداقل حقوق سبب كسر بودجه وزارت آموزش و پرورش شده است ، گفت : در بودجه سال 83 اعتباري براي مصوبات جديد وجود نداشت به همين دليل پرداخت هاي خارج از برنامه از محل تنخواه پرداخت شد.

سد حسين معصومي با تاكيد بر اينكه تنخواه ها تامين اعتبار نشده است ، افزود : تنخواه پرداخت شده براي حل كسري را نمي توان از بودجه سال 83 تامين كرد چرا كه اين بودجه براي به پايان رساندن سال نيز كفاف نمي كند.

وي با اشاره به اينكه سازمان آموزش و پرورش لرستان 300 ميليارد ريال بدون درنظر گرفتن پاداش مناطق محروم كسر بودجه داشت كه از اين مبلغ فقط 13 ميليارد ريال تامين شده است ، گفت : بسياري از پرداخت هاي معلمان از مهر ماه پرداخت نشده است و معلمان حق التدريس هنوز حقوق مهر به بعد را دريافت نكرده اند.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با تاكيد براينكه سازمانهاي آموزش و پرورش استانها در بحران به سر مي برند و احتمال هرگونه واكنشي از سوي معلمان وجود دارد ، اظهار كرد : روساي سازمانهاي آموزش و پرورش براي حل مشكل كسر بودجه سال جاري به تهران آمده اند و درصورت عدم تامين اعتبار اقدام جدي در اين زمينه انجام خواهند داد. 

گفتني است صبح امروز ديگر روساي آموزش و پرورش استانهاي كشور نيز به اعتراض در باره كمبود بودجه خود در دفتر وزير آموزش و پرورش گرد هم آمده و خواستار پاسخي قانع كننده  از وي شدند كه اجازه ورود خبرنگار مهر به دفتر كار وزير داده نشد .

از نتايج مذاكرات مرتضي حاجي و روساي آموزش و پرورش گزارشي نرسيده است .

کد مطلب 165441

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