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۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۰۸

توسط شهرداري منطقه يك و در پايان هفته درختكاري:

ارتفاعات توچال به نام بانوان شهيد منطقه يك درختكاري شد

به مناسبت هفته درختكاري با هدف زنده نگه داشتن ياد و خاطره بانوان شهيد منطقه يك ، در روز چهارشنبه 19 اسفند ماه 50 نهال در ارتفاعات توچال غرس شد .

به گزارش  خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك در راستاي اجراي طرح درختكاري بيش از 20 هزار نهال رايگان در گونه هاي سوزني برگ و پهن برگ بين شهروندان در دو بوستان  نياوران و قيطريه  توزيع شد كه از اين بين 50 نهال با مشاركت  كميسيون امور بانوان شميرانات  از سوي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه يك در ارتفاعات توچال غرس شد.

بر اساس همين گزارش نهال ها در انواع سرو نقره اي ، كاج ، اقاقيا ، زيتون ، گردو ، چنار و… بودند كه تاثير بسزايي در زيبايي شهر، جذب آلودگي هاي شهري ، سايه افكني ، افزايش رطوبت نسبي و كاهش دما دارند.  

کد مطلب 165442

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