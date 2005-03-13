ارتفاعات توچال به نام بانوان شهيد منطقه يك درختكاري شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك در راستاي اجراي طرح درختكاري بيش از 20 هزار نهال رايگان در گونه هاي سوزني برگ و پهن برگ بين شهروندان در دو بوستان نياوران و قيطريه توزيع شد كه از اين بين 50 نهال با مشاركت كميسيون امور بانوان شميرانات از سوي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه يك در ارتفاعات توچال غرس شد.

بر اساس همين گزارش نهال ها در انواع سرو نقره اي ، كاج ، اقاقيا ، زيتون ، گردو ، چنار و… بودند كه تاثير بسزايي در زيبايي شهر، جذب آلودگي هاي شهري ، سايه افكني ، افزايش رطوبت نسبي و كاهش دما دارند.