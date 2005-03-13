قبيله گرايي آفت جدي انقلاب است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر محمود احمدي نژاد طي سخناني در جمع اعضاي انجمن اسلامي فارغ التحصيلان اروپا، آمريكا و اقيانوسيه با تاكيد بر انجام هر اقدامي براي رفع مشكلات جامعه و نيازمندان از جمله فرهنگيان با هدف دفاع از انقلاب اسلامي ايران گفت: من فرزند انقلاب و خادم مردم هستم و اگر خطري اين انقلاب و ملت ما را تهديد كند آماده ام .

وي طي سخناني با محوريت مديريت تحولگرا و انقلابي به آسيب شناسي مديريت هاي موجود كشور و بيان ويژگي هاي مديريت اسلامي پرداخت و افزود:اسلام و اسلامي بودن يعني تحول گرا و انقلابي عمل كردن به طوري كه در هيچ چارچوب و جغرافياي محدودي محصور نمي شود.

شهردار تهران در ادامه اعتقاد به تماميت و توانمندي دين اسلام در پاسخگويي درست تمام نيازهاي انساني، مردمسالاري ديني ، خودباوري و اعتماد به نفس ، اعتقاد به اسلامي بودن انقلاب و توانمندي ملت ايران و اهتمام به بيت المال را از جمله ويژگي ها و شاخصه هاي مديريت انقلابي برشمرد و اضافه كرد: يك مدير تحول گراي اسلامي بايد خود را خادم و خاضع در برابر مردم بداند و در هر لحظه احساس بدهكاري به ملت را داشته باشد.

وي دسترسي مردم به مديران را امري تقريبا محال خواند و تصريح كرد: از آفت هاي مديريت ها نداشتن نگاه ملي و جايگزيني ديدگاههاي بخشي و جزيره اي به جاي اين نگاه است ، در حالي كه مدير بايد نگاه ملي و طراحي بخشي داشته و به صورت سازماني عمل كند وجود معضلاتي در زمينه ترافيك ، مسكن ، حمل و نقل عمومي حذف نگاه ملي در جامعه است ، به طوري كه امروز مسوول خودرو سازي مي گويد من بايد خودرو توليد كنم به من ربطي ندارد ترافيك داريم يا احداث بزرگراه ميلياردها تومان هزينه دارد.

دكتر احمدي نژاد در ادامه با تاكيد بر اين كه در چنين شرايطي نبايد انتظار معجزه را داشت ، اظهار داشت: كوتاه آمدن در برابر ديگران، پذيرش جهان سومي بودن و بالا بردن دستها و تسليم شدن در برابر زورگويي ها از رفتار هاي طبيعي اين نوع از مديريت ها و تعصبگرايي قبيله اي است.

وي در ادامه نشست با حضور در جلسه پرسش و پاسخ به مسايل مطروحه از سوي حاضرين پاسخ داد و در را بطه با علت واگذاري برخي از پروژه ها به شركت هاي خارجي گفت: شرط استفاده از منابع و امكانات خارجي ، استفاده درست از منابع داخلي است زيرا بدون اين شرط بايد تحميلات خارجي بپذيريم در كنار اين مسايل به استفاده از فرصت ها و امكانات دنيا ودانش بشري نيز اعتقاد داريم.

وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا شهرداري تمام طرح هاي پيشنهادي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي را اجرا نمي كند، گفت: پيشنهاد همكاري و كمك به شهرداري خيلي زياد است و اين سازمان توان جذب همه آنها را ندارد اما از تمام طرح هايي كه موجب تحول و پيشرفت شهر شود استفاده مي شود.

دكتر احمدي نژاد همچنين در خصوص ملاك اجراي طرح ها و نحوه اولويت گذاري در ارايه خدمات به شهروندان گفت: تعيين اولويت ها جهت اجراي پروژه ها بواسطه نظام جمع آوري نظرات و مشكلات مردم و بررسي هاي تيم هاي مطالعاتي شناسايي مشكلات تهران صورت مي گيرد و در حال حاضر از نظر مديريت شهري حل مشكل ترافيك ، توسعه فضاهاي سبز ، ورزشي و امور فرهنگي و مسكن و از نظر شهروندان تهراني نيز گسترش فضاي سبز ، نظافت و حل معضل ترافيك در صدر اولويت هاي كاري براي شهر تهران قرار دارد.

وي در رابطه با ضرورت احداث سقاخانه ها كه سئوال يكي ديگر از حاضران در جلسه بود به آشفتگي سيما و منظر شهري اشاره كرد و افزود: از قديم در فرهنگ خود آبخوري ها را داشتيم و با توجه به به هم ريختگي منظر شهري و نياز شهروندان تلاش كرديم تا به صورت موقتي تا قبل از اجراي طرح هاي اصلي زيباسازي و ساماندهي سيماي شهر يكسري طرح ها را براي بازگرداندن هويت شهر تهران به اجرا در آوريم كه از جمله آنها احداث سقاخانه ها است.

شهردار تهران در پاسخ به اين سئوال " كه آيا حضور در صحنه انتخابات را ضروري مي داند و اين موضوع موجب ايجاد اين شائبه كه تمام اقدامات جنبه تبليغاتي داشته را تقويت نمي كند، حضور جدي در انتخابات و انتخاب دولتي انقلابي را وظيفه تمام مردم دانست و تصريح كرد:هدفم ازحضور در مجالس و نشست هاي اين چنيني بيان مفاهيم و ادبيات مغفول شده اي است كه بايد آن را بازخواني كنيم.

وي ياد آور شد كه گره زدن تمام اقدامات و فعاليت ها به امور سياسي از اخلاق غلطي است كه به واسطه ترويج فرهنگ قبيله گرايي منحط شكل گرفته است زيرا همانطور كه در گذشته شاهد بوديم در شرايطي كه رييس جمهور و رييس مجلس در انتخابات مجلس موضع گيري علني به نفع گروهي كردند شخصي يا گروهي نتوانست مدركي دال بر حمايت بنده از جناح و فردي را ارايه كند و تا به امروز اقدامي نكرده و يك ريال براي چنين بحث هاي سياسي هزينه نكردم .

دكتر احمدي نژاد بر مصون ماندن ساحت مديريت از اين مسايل تاكيد كرد و خواستار رقابت براي خدمت رساني شد و از كساني كه به دنبال پست و مقام هستند نيز خواست تا معيار را خدمت به مردم قرار دهند و بچه هاي انقلابي حاضرند خود را فدا كنند تا يك دولت مكتبي در اين كشور مستقر شود.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص علت كمك شهرداري تهران به فرهنگيان ، به پايگذاري دو تفكر غلط و خطاي عامدانه دركشور اشاره كرد و اظهار داشت: خطاي اول اين است كه گفتند دولت نبايد مساجد را بسازد يا حمايت كند و براي همه چيز به جزمسجد در اين كشور بودجه داريم در نتيجه امروز شاهديم كه بيش از 60 درصد مساجد تهران سرويس بهداشتي ندارند و در مقابل كنار اين مساجد با صرف مبالغ هنگفت مراكز زيبايي براي جذب جوانان ساخته مي شود.

به اعتقاد شهردار تهران دومين خطاي عمدي كه در كشور ترويج شد جلوگيري از افزايش حقوق فرهنگيان به بهانه بالا بودن تعداد آنها است، در حالي كه مدرسه پايه ساز فرهنگ كشور است و معلم و دانش آموزي كه سالهاي زيادي از عمر خود را در مدارس به سر مي برند بايد با نشاط و انگيزه بر سر كلاس ها حاضر شوند اما متاسفانه امروز معلمان از محروم ترين اقشار كارمندي هستند.

وي اضافه كرد: شهرداري تهران نمي تواند شاهد رنج و چالش جدي تحميلي بر معلمان باشد لذا سال گذشته اقدام به اعطاي بن هايي كرد اما مطابق معمول به اين اقدام فرهنگي نيز انگ سياسي زدند در حالي كه در همين تهران افرادي كه شهرداري به خاطر اين اقدام تمسخر كردند به جاي رفع مشكلات فرهنگيان، آنها را دعوت به اعتصاب و اعتراض مي كردند.

وي در خصوص اقدامات شهرداري براي رفع مشكلات معلولان و جانبازان در استفاده از خدمات شهري و فضاي عمومي شهر گفت: اقداماتي در جهت مناسب سازي معابر ، پارك ها و سيستم حمل و نقل در حال انجام است و پاركهاي جديدالااحداث كاملا مجهز به محل هاي عبور معلولان بوده و در سطح پياده روها و معابر نيز يكسري تسهيلاتي فراهم شده و خواهد شد.