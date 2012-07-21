سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بار ترافیکی جاده های کشور همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان کاهش یافته است و هم اکنون ترافیک در تمامی جاده های کشور روان گزارش شده است. براساس پیش بینی ها تب سفر تا پایان ماه رمضان فروکش کرده و شاهد خلوتی جاده ها خواهیم بود.

وی ادامه داد: اوج سفر و بازگشت مسافران تابستانی طی دو روز گذشته بود و همزمان با روز پایانی هفته دور اول سفرهای تابستانی نیز به پایان رسید.

به گفته جانشین فرمانده پلیس راه با وجود پایان یافتن مرحله اول طرح تابستانی، ماموران پلیس راه در جاده ها حضور خواهند داشت و ایمنی و ترافیک را روانسازی می کنند.

سرهنگ البرزی با اشاره به تصادف یک دستگاه اسکانیا به دلیل سرعت غیر مجاز گفت: در حادثه ای که ساعت 17 روز گذشته در محور خرم آباد - بروجرد رخ داد، یک دستگاه اتوبوس مسافربری به علت سرعت غیرمجاز واژگون شد که در این حادثه دو نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند.

