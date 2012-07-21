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۳۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

جریمه دو میلیون تومانی در انتظار مس کرمان

جریمه دو میلیون تومانی در انتظار مس کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: مس کرمان که نتیجه را در اصفهان به سپاهان واگذار کرد حالا در آستانه جریمه مالی از سوی فدراسیون فوتبال قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که از هفته اول رقابت های لیگ برتر برگزار می شد در حالیکه بازیکنان سپاهان پس از 15 دقیقه استراحت بین دو نیمه وارد زمین شدند، بازیکنان مس همچنان در رختکن خود باقی مانده بودند و پس از دو دقیقه از زمان قانونی وارد زمین شدند که این موجب اعتراض داور بازی به کاپیتان تیم مس نیز شد.

 همچنین ناظر فدراسیون فوتبال نیز این مسئله را در گزارش خود قید کرد که با توجه به قوانین انضباطی فدراسیون فوتبال برای هر دقیقه تاخیر تیم ها به زمین برای شروع بازی یک میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است که با توجه به تاخیر دو دقیقه ای مس این تیم در آستانه جریمه دو میلیونی قرار گرفت.

البته مسئولین مس کرمان در پایان این بازی با ناظر فدراسیون صحبت کردند و با بیان اینکه این تاخیر به دلیل ناهماهنگی های بازی های هفته اول بوده است از وی درخواست کردند که این مسئله را گزارش نکند.
 

کد مطلب 1654498

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